　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

董明珠卸任格力總裁　「霸氣女董」交棒意味濃厚

▲董明珠。（圖／CFP）

▲董明珠行事豪邁，被外界稱為「霸氣女董」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

格力電器「霸氣女董」董明珠近日卸任自2001年4月起擔任的總裁一職，雖然董明珠仍當選公司董事長，但此次人事異動引起外界不小的關注，被認為交棒意味濃厚。

格力電器22日發出公告，董明珠當選公司第十三屆董事會董事長，張偉被聘任為格力電器總裁，這意味著，董明珠卸任總裁一職。

公告提到，董明珠2001年4月開始擔任格力電器總裁，2006年10月開始擔任格力電器副董事長，2012年5月開始擔任格力電器董事長一職。

▲董明珠（圖／CFP）

董明珠卸任總裁一職，也令接班、交棒等話題再次受到熱烈討論。事實上， 2024年12月，董明珠在提及退休的話題時曾表示，「我所有的股民都不會讓我退，想讓我退的人不是股民，更不是我的員工。」

不過，今年2月，董明珠似乎改變了態度，在一檔對話節目上說，她已經找到格力接班人，有三四個預備人選。董明珠更進一步指出，格力的接班人計劃並非空談，而是經過深思熟慮的戰略佈局，「目前已有幾位候選人被安排在不同崗位上進行鍛鍊，關鍵在於通過實踐篩選出最適合格力未來發展的人選。」

接替董明珠擔任總裁一職的張偉年約48歲，為本科學歷，正高級經濟師；現任格力電器黨委書記、董事、總裁。1999年加入格力電器，歷任公司管路分廠、物資供應部、外協外購質量管理部、企業管理部負責人，公司總裁助理；2013年至2020年任珠海格力集團有限公司副總裁；2019年1月至今任公司董事，2020年9月至今任公司黨委書記。

▲▼ 送員工1人1房！「最狂女董」格力電器董明珠，賺千億不分紅被罵翻　砸2千億奪天下。（圖／CPF）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洪淨當庭下跪...法官看到了　認「有悔悟」減刑3月
快訊／確定了！　曾豪駒續掌經典賽兵符
快訊／「籃球金童」發威！　湖人G2開胡扳平灰狼
快訊／台股盤中飆漲逾830點　創史上第4
美國狠課東南亞四國「3521%重稅」！　台灣9廠飆漲停
古林睿煬今首先發！專屬商品「我來自台灣」毛巾曝光
北市「洗車聖地」拆光　地主：改造300坪公園
今雨炸北台灣！　周五雨區擴大再降溫
模仿曾峻岳流鼻血網炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣東經濟成長低於全國　前景惹關注

幫柯潔出氣！中國圍棋協會不參加LG盃棋王賽

董明珠卸任格力總裁　「霸氣女董」交棒意味濃厚

不滿石破茂向靖國神社獻祭品　陸要日本「徹底與軍國主義切割」

世界盃滑鐵盧！中國桌球協會主席請辭　「馬龍」上任副主席

「狄仁傑墓」找到了？　洛陽白馬寺這墓地主人曾傳是武則天男寵

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」　冒名者已成醫院副院長

洛陽白馬寺「唐墓」墓主人究竟是誰？　官方掛牌：就是狄仁傑

中美不穩「危機也是新機會」　台商研擬考察佈局新能源商機

北京智庫專家示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

廣東經濟成長低於全國　前景惹關注

幫柯潔出氣！中國圍棋協會不參加LG盃棋王賽

董明珠卸任格力總裁　「霸氣女董」交棒意味濃厚

不滿石破茂向靖國神社獻祭品　陸要日本「徹底與軍國主義切割」

世界盃滑鐵盧！中國桌球協會主席請辭　「馬龍」上任副主席

「狄仁傑墓」找到了？　洛陽白馬寺這墓地主人曾傳是武則天男寵

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」　冒名者已成醫院副院長

洛陽白馬寺「唐墓」墓主人究竟是誰？　官方掛牌：就是狄仁傑

中美不穩「危機也是新機會」　台商研擬考察佈局新能源商機

北京智庫專家示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

廣東經濟成長低於全國　前景惹關注

快訊／小貨車「穿越失敗」！浮洲橋下撞2.2m限高桿...躺地畫面曝

濃霧封鎖南竿機場　12：16起航班暫停起降

康橋學生車禍反被網友酸　校友嘆：背著貴族學校原罪

男友大食怪「一餐600元吃掉400」　她輪流付虧慘！被回1句傻眼了

洪淨當庭下跪道歉...法官看到了　高分院認「有悔悟」減刑3月

輔仁大學「校網變黑白」哀悼教宗辭世！校友曝內幕：以前也有過

快訊／經典賽會議20分鐘通過　曾豪駒續掌中華隊兵符

台股盤中飆漲逾830點史上第4　法人：反彈不躁進、極度恐慌低接

快訊／唐西奇31分準大三元　湖人季後賽G2開胡擊退灰狼

【泰格與雪兒】家事笨蛋

大陸熱門新聞

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

聾啞女大生長太美被疑造假！本人委屈回應

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

北京學者示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

陳芋汐想吐　全紅嬋1舉動…網喊：太暖了

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

台青赴陸意願激增30%　他透露下一波創業爆點

睜不開！陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」飼主嚇到腿軟

「狄仁傑墓」找到了？　洛陽白馬寺這墓地主人曾傳是武則天男寵

更多熱門

相關新聞

女強人董明珠自曝「有接班人選」 回應格力在台銷售：已經是NO.1了

女強人董明珠自曝「有接班人選」 回應格力在台銷售：已經是NO.1了

大陸格力電器掌門人董明珠是十四屆全國人大代表，在本屆的第三次會議開幕前，主動向外界透露，「已有接班人人選，但是保密。」在面對台媒堵問及格力電器在台灣的接受度時，董明珠很高興的表示，「格力現在在台灣已經是排在NO.1了，當然開心，開心的不是量的問題，是因為我們台灣都用到最好的企業，最好技術的產品。」

71歲董明珠再次被提名候選董事長 通過後將再戰三年

71歲董明珠再次被提名候選董事長 通過後將再戰三年

餐廳冷氣不是自家品牌！女董變臉要他當場下單

餐廳冷氣不是自家品牌！女董變臉要他當場下單

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」 小米空調侵權賠格力223萬

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」 小米空調侵權賠格力223萬

70歲女強人董明珠談退休！ 「你們要把接力棒接好」曝玄機

70歲女強人董明珠談退休！ 「你們要把接力棒接好」曝玄機

關鍵字：

董明珠格力電器

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面