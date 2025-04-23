董明珠卸任格力總裁　「霸氣女董」交棒意味濃厚

▲董明珠行事豪邁，被外界稱為「霸氣女董」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

格力電器「霸氣女董」董明珠近日卸任自2001年4月起擔任的總裁一職，雖然董明珠仍當選公司董事長，但此次人事異動引起外界不小的關注，被認為交棒意味濃厚。

格力電器22日發出公告，董明珠當選公司第十三屆董事會董事長，張偉被聘任為格力電器總裁，這意味著，董明珠卸任總裁一職。

公告提到，董明珠2001年4月開始擔任格力電器總裁，2006年10月開始擔任格力電器副董事長，2012年5月開始擔任格力電器董事長一職。

董明珠卸任總裁一職，也令接班、交棒等話題再次受到熱烈討論。事實上， 2024年12月，董明珠在提及退休的話題時曾表示，「我所有的股民都不會讓我退，想讓我退的人不是股民，更不是我的員工。」

不過，今年2月，董明珠似乎改變了態度，在一檔對話節目上說，她已經找到格力接班人，有三四個預備人選。董明珠更進一步指出，格力的接班人計劃並非空談，而是經過深思熟慮的戰略佈局，「目前已有幾位候選人被安排在不同崗位上進行鍛鍊，關鍵在於通過實踐篩選出最適合格力未來發展的人選。」

接替董明珠擔任總裁一職的張偉年約48歲，為本科學歷，正高級經濟師；現任格力電器黨委書記、董事、總裁。1999年加入格力電器，歷任公司管路分廠、物資供應部、外協外購質量管理部、企業管理部負責人，公司總裁助理；2013年至2020年任珠海格力集團有限公司副總裁；2019年1月至今任公司董事，2020年9月至今任公司黨委書記。