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大陸 大陸焦點 特派現場

70歲女強人董明珠談退休！　「你們要把接力棒接好」曝玄機

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博）

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

一手打造格力電器成為大陸業內頭部企業的創辦人董明珠已經70歲，什麼時候要退出第一線交班，一直是外界好奇的問題。董明珠昨（22）日在河南格力2025年度營銷峰會上再次提及，明（2025）年有可能退休，他公開表示，「我也是老人，我70歲還沒退（休），你們要把接力棒接好。」這番話，再次引起外界熱議。

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博）

《上觀新聞》報導，據董明珠介紹，格力電器渠道變革在全國各省（市、自治區）已基本到位，下一步在細節落地。經銷商的角色更多是做好服務。渠道變革還要進一步完善，體系已推出兩三年，現在徵求經銷商的意見。

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博）

董明珠認為，格力渠道變革在大陸全國各省基本到位，方向是與消費者零距離，同時實現線上、線下結合，「有的線下專賣店被迫關閉，這不是人性化的，人與人之間當面的感情交流不可替代，希望格力幾萬家專賣店都擴展為體驗店。這樣，用戶線下可以體驗，線上也可以下單購買。」

董明珠透露，格力電器從空調拓展到冰箱、洗衣機、廚電、生活電器全品類，渠道改革是必然趨勢，河南格力銷售公司負責人郭書戰當天因年齡等原因沒到現場，「明年我也有可能退休，靠年輕人接力，讓格力成為百年企業。」

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