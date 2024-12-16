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董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博）

▲格力電器創辦人董明珠。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸格力電器創辦人兼董事長董明珠12日在節目中暢談與小米創辦人雷軍的賭約，她毫不保留的表示，風風火火是他的事，「反正（第一個）五年他輸了，五年他沒賠啊！」此外，董明珠也透露，小米空調因侵權，陪了格力電器50萬元人民幣（約223萬元新台幣）。對此，小米完全否認有侵權行為。

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

董明珠表示，至於未來五年，也許你（小米）走得比別人快，「那五年就是錯了，就是失敗了，不要商量的，第二個五年，沒有人跟你賭啊，你成功不成功是你的邏輯，我成不成功是我的邏輯。」

董明珠強調，「我有股民利益最大化，雷軍跟我比，你給股民分了多少錢？拿了股民那麼多錢，用完了，錢到哪去了？股民回報是什麼？」

據悉，董明珠和雷軍曾在2013年《央視》舉辦的第十四屆中國經濟年度人物頒獎典禮上就發展模式激辯，立下10億元（人民幣，下同）的天價賭局。當時，雷軍稱要在五年內，小米營業額超過格力，假使營業額超過，董明珠就要賠償自己一元；董明珠則回應指，「如果超過願意賠10億。」

直至2019年，董明珠在博鰲論壇期間回應媒體兩人的「天價賭約」時提到，「沒有去找雷軍要錢。」當時，格力電器財報顯示，2018年實現營業收入1981.2億元，同比增長33.61%，以總營收1981.2億元擊敗小米1749億元，董明珠贏下與雷軍五年前定下的「十億賭約」。

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