女客解壓縮「朋友去領錢」爆衝突！鬼金棒店長：反正我就是不賣妳

▲女客人排隊「解壓縮」爆衝突。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北知名拉麵店「鬼金棒」多年獲得全台拉麵第一名的票選，是每天都大排長龍的拉麵店，日前有客人排隊用餐，但另一名陪同者先去領錢，進店前還未回來，店家與客人爆發衝突，店長霸氣喊「反正我就是不賣你」。店家事後也在粉專發文，「解壓縮就是不能夠一個人排隊，後面來兩個人，或三個人或四個人」。

有網友在Threads發文，一名女客人已經排到隊了，但友人去領錢還未回來，店長告知「不能解壓縮，不管是要買東西還是領錢，就是不行」，但女客人堅稱不懂什麼是解壓縮。最後店家報警處理，店長霸氣喊「反正我就是不賣妳」，就轉身進店了。原PO更新後續，「警察來了跟大姐溝通，最後被警察勸離」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「店家非常正確，就是不賣你，結案，挺店家一票」、「領錢這種解壓縮理由很好用，老闆一定過去常遇到」、「重排很難嗎，尊重後面排隊的不行？」「店是人家開的，麵是人家煮的，規矩是人家訂的，妳弄不懂規矩，是在靠背三小」、「聽不懂解壓縮無妨，但三歲都懂插隊不好吧」。

店家事後也在粉專發文，再次聲明，排隊時「解壓縮」行為，即一個人排隊後來再加入其他人，是不被允許的，「你不懂不關我的事」，不管在哪裡，插隊行為都是不被接受的，每位顧客都應遵守排隊順序，「你真的要插，你就自己開一家店自己插」，基本上就一個人排一個位置，麻煩大家配合，「排隊是美德，插隊很缺德」。