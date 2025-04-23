文化部內部信件外流遭質疑　次長王時思：員工盡責謹慎提醒

▲文化部政務次長王時思出席立法院教育委員會，回應關於解凍報告問題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

總預算凍結爭議不斷，更有文化部內部提醒信件遭到外流，引發外界質疑解凍報告早寫好，卻蓄意拖延。文化部政務次長王時思今（23日）受訪回應，由於外界已經有質疑聲音，那封信僅是內部的謹慎提醒，目的是避免產生誤會，並非揣測的「早就準備好卻故意延後送出」，也呼籲大眾尊重彼此的工作專業，保護辛苦的基層公務人員。

文化部一名主計處員工在內部提醒信件，內容遭截圖外流，引發各界關注。信件中提及「解凍報告內容請再瀏覽一次，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相數據。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院今舉行教育及文化委會，文化部政務次長王時思出席時，接受媒體堵訪時澄清，其實文化部一直都在做解凍報告的準備，但外界有質疑的聲音時，要更提醒在文字上多注意，不要引起外界誤會，因此該封信是內部工作的提醒。

王時思也說，作為部會，我們比誰都希望早點解凍，只是因為解凍案件數量多，加上一直到今年3月預算才送出來，尤其院會跟委員會的數字不同，在各項比對又需要加總，跟過去的慣例都不同。各業務單位準備上也有難易程度的差別，為求統一送件，才會有「你等我、我等你」的狀況。

對於藍營質疑是否早已備妥，卻刻意拖延進度，王時思強調「我們從未停止準備程序」，但外界所說的「都準備好了，只是沒送」，完全沒有這樣的事。

針對提醒信件員工被網友肉搜事件，王時思表示，這位同仁只是基層人員，盡到義務和責任，卻被攤出個資，是非常不妥的行為。她呼籲社會大眾應尊重彼此的工作專業，並保護辛苦的基層公務人員。