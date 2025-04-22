全家人擠一間房！高中妹怨「我他X的都睡客廳」　網友吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

在萬物皆漲的年代，越來越多年輕人選擇不婚不生，而「沒錢不要生小孩」的觀念，也經常成為熱論話題。就有網友發現，一位女高中生抱怨，全家人擠一間房，由於家人睡覺會打呼，害她現在都睡在客廳；對此，網友們不禁感嘆，「看過一家五口沒錢，只能租一個套房」、「沒錢幹麻生」。

網友在「爆廢公社公開版」貼出截圖，只見一位高中妹氣憤表示，「我已經上高中了，就不能給我一個房間嗎？我一點都不想體諒你們，沒錢就把我射衛生紙上。」

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不僅如此，該位女學生還抱怨，家人的打鼾聲讓她根本無法入睡，所以只好默默跑到客廳睡覺；不僅如此，他們住家位置在菜市場裡，一到清晨就會有敲打聲，到了7、8點開始出現叫賣聲，讓她相當困擾。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

這讓網友忍不住驚呼，「女兒長大沒有自己的房間，真的蠻扯的，如果是姐妹住一間，這還好一點。」

對此，網友們紛紛回應，「小時候到國中，我還是六個人住一間四坪大小的房間，出社會就搬走了」、「家貧不生子...感同身受」、「我從小就睡客廳沙發，一直到快30歲」、「我從小也是沒自己房間，我媽說妳早晚會嫁出去，所以不用留房間」、「孩子沒錯，沒本事不要禍害人，把人生下來」。

不過，也有人不以為然，搖頭表示「故意在網上抱怨，博取關注的」、「不想生小孩的原因之一，就是不想以後這樣被孩子抱怨」、「是不能體諒父母辛苦嗎？比較沒有錢的情況下，自然就只能睡在一起，不然你就自己出社會工作啊」、「家境不好的孩子，應該會較早熟、體諒父母親，若真的要像留言一樣的抱怨，自己外出打工吧」。

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