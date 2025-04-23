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厚鬆餅堡剛開賣⋯麥當勞歡樂送預訂服務連關7天　業者：系統維護

▲▼麥當勞歡樂送關閉預約訂餐服務。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲厚鬆餅堡系回歸首日，麥當勞歡樂送關閉預約訂餐服務。（圖／翻攝麥當勞APP）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞神級早餐「McGriddles厚鬆餅堡系列」今（23）日起強勢回歸，備貨量為去年的3倍，共有230萬份售完為止，部分麥當勞門市一早尚未到開門時間便湧現排隊人潮，人氣依舊，不過有網友發現去年有開放的「歡樂送預約訂餐」這次卻沒辦法使用。對此，業者僅低調表示是因系統正在進行維護。

針對歡樂送預約訂餐服務關閉一事，麥當勞僅表示：「麥當勞歡樂送系統目前進行維護更新，暫時停止早餐時段（04:45-10:15）預約訂餐服務；其他時間顧客仍可使用歡樂送訂餐，感謝顧客的配合與支持。」《ETtoday新聞雲》查看APP發現，預約訂餐可預訂7天內餐點，不過目前一連7天的早餐時段皆無法預約訂餐，恐怕是憂門市無法負荷大量訂單。

▲▼麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列今天回歸開賣。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞厚鬆餅堡今日開賣，排隊人潮依舊不減，天未亮、餐廳尚未開門就有民眾等在門口，不少網友也發文透露「看來大家都是狠人⋯一大早起來吃麥當勞」、「直接通宵，時間差不多就去排隊了」、「4點起床，這次終於吃到麥當勞厚鬆餅堡」、「5點來麥當勞，5點半點到餐，要等半小時」、「上次錯過，這次衝首發」，並紛紛曬出鬆餅堡照，十分開心。

厚鬆餅堡全系列推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，使用印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅皮，分別夾入香煎豬肉片、香煎火腿片，再放進太陽蛋佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感，去年上市短短5天全門市幾乎完售，累積超高人氣。

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