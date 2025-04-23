麥當勞「厚鬆餅堡」今天回歸！3款價格、供應時段一次看

▲麥當勞「厚鬆餅堡系列」今天重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞神級早餐「McGriddles厚鬆餅堡系列」今（23）日起於全門市強勢回歸開賣，備貨量為去年的3倍，共有230萬份售完為止。《ETtoday新聞雲》幫整理厚鬆餅堡售價、供應時間、地點，搶吃攻略一次掌握。

麥當勞厚鬆餅堡全系列推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，使用印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅皮，分別夾入香煎豬肉片、香煎火腿片，再放進太陽蛋佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感，去年上市短短5天全門市幾乎完售，累積超高人氣。

▲▼厚鬆餅堡系列一共有3口味選擇。

★麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」品項、售價

●門市

「豬肉蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐121元

「火腿蛋厚鬆餅堡」：單點71元，薯餅套餐113元

「豬肉厚鬆餅堡」：單點69元，薯餅套餐111元

●歡樂送

「豬肉蛋厚鬆餅堡」：單點81元，薯餅套餐123元

「火腿蛋厚鬆餅堡」：單點73元，薯餅套餐115元

「豬肉厚鬆餅堡」：單點71元，薯餅套餐113元

★麥當勞門市早餐供應時段、歡樂送外送時段

●麥當勞門市早餐供應時間：05:00至10:30；部份餐廳未供應或只供應部份品項。

●歡樂送早餐外送服務供應時間：04:00至10:15，依各餐廳實際狀況為準；欲使用預約訂餐者，可致電至附近門市詢問是否開放歡樂送服務。

★麥當勞門市查詢

消費者可於麥當勞官網「尋找餐廳」輸入鄉鎮市區、縣市、郵遞區號或地址，按下搜尋便會出現鄰近餐廳列表，並提供門市地址、營業時間等資訊，也可於地圖上了解餐廳實際位置。

▲台灣肯德基「雲朵蛋撻家族」睽違5年推出全新「檸檬雲朵蛋撻」。

肯德基「雲朵蛋撻家族」睽違5年則再度推出全新口味，攜手憋氣檸檬推出「檸檬雲朵蛋撻」，選用南投認證農場的完熟檸檬採收後急凍保鮮，保留完整酸甜滋味製成，內餡結合濃郁蛋奶餡搭配檸檬果泥、鮮榨檸檬汁，最後放上鬆軟棉花糖，再淋上檸檬巧克力醬點綴，口感酸甜不膩口、果香十足，單點售價55元，也提供加點、套餐、升級價，販售至6月30日。