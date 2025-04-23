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麥當勞厚鬆餅堡回歸首日！店門口又湧排隊人潮　網嗨喊終於吃到

▲▼麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列今天回歸開賣。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞神級早餐「McGriddles厚鬆餅堡系列」今（23）日起正式回歸，備貨量為去年的3倍，共有230萬份售完為止。開賣首日麥當勞門市依舊吸引民眾排隊搶吃，甚至連天都沒亮、餐廳門沒開就在門口等候，不少網友也陸續分享吃到厚鬆餅堡的照片，直呼「終於吃到」、「好好吃立馬吃光光」。

麥當勞厚鬆餅堡全系列推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，使用印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅皮，分別夾入香煎豬肉片、香煎火腿片，再放進太陽蛋佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感，去年上市短短5天全門市幾乎完售，累積超高人氣。

▲▼麥當勞厚鬆餅堡開賣首日人潮。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞厚鬆餅堡回歸首日依舊吸引大批人潮排隊搶吃。（圖／業者提供，下同）

▲▼麥當勞厚鬆餅堡開賣首日人潮。（圖／業者提供）

麥當勞厚鬆餅堡今日於全門市回歸開賣，排隊人潮依舊不減，天未亮、餐廳尚未開門就有民眾等在門口，不少網友也發文透露「看來大家都是狠人⋯一大早起來吃麥當勞」、「直接通宵，時間差不多就去排隊了」、「4點起床，這次終於吃到麥當勞厚鬆餅堡」、「5點來麥當勞，5點半點到餐，要等半小時」、「上次錯過，這次衝首發」，並紛紛曬出鬆餅堡照，十分開心。

▲▼麥當勞厚鬆餅堡開賣首日人潮。（圖／業者提供）

▲有網友分享自己4點起床就衝麥當勞買厚鬆餅堡。

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