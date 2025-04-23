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Instagram整合AI特效與創作需求　推出全新影片編輯App「Edits」

記者吳立言／綜合報導
▲▼Instagram推出影片剪輯 App Edits。（圖／App Store）

▲Edits目前已於iOS App Store免費上架。（圖／App Store）
Instagram今（23日）正式推出全新影片剪輯應用程式「Edits」，主打完整創作流程、AI動畫與特效工具，鎖定在TikTok與Instagram等短影音平台活躍的創作者族群。這項推出也正好填補了今年初字節跳動旗下剪輯App CapCut遭美國App Store下架後留下的空白。

Edits自CapCut在美國被移除後不久即宣布開發，經過數月調整與測試，如今正式上架。Instagram表示，Edits由內部團隊與一線內容創作者共同設計，介面與功能著重直覺化操作與效率提升。用戶可在App內進行拍攝、剪輯、特效套用，並支援AI動畫、自動摳圖等多項智慧化功能。此外，Edits亦整合靈感蒐集與專案管理機能，用戶可儲存創作靈感、追蹤內容製作進度，並透過內建的Reels精選牆觀看表現佳的影片案例與數據分析，強化內容策略。

Instagram 也預告，未來版本將持續擴充功能，包括加入關鍵影格（keyframe）控制、AI智能修改、多人協作工具、更多字體與動畫樣式、語音特效與濾鏡等，進一步強化Edits作為社群影音創作核心工具的地位。

Edits目前已於iOS App Store免費上架，Android版本則尚未有公開時程。

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