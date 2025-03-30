創新、永續結合在地經營　清境農場獲頒台灣農場經營協會金營獎

▲退輔會清境農場獲台灣農場經營協會頒發績優金營獎。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

退輔會清境農場繼2023年獲行政院永續發展獎、2024年超額進用原住民族機關特優獎後，日前又以評鑑績優的成績，在全國200多家農場的激烈競爭中脫穎而出，獲台灣農場經營協會頒發「金營獎」殊榮。

台灣農場經營協會表示，清境農場不僅重視六級產業，甚至帶動地區經濟繁榮、改善環境及把人帶回部落的社會貢獻，整體員工中原住民就占42%，體現出在地的連結感，因此成為今年僅有4個獲獎的經營績效優良農場之一。

擔任本次評鑑委員中興大學教授楊上禾也非常肯定清境農場的經營團隊，認為該場在經營上有許多創新作為、樂於結盟共榮來強化多角化經營，特別是著重在六級產業中的一級二級與三級間的串連，例如在綿羊秀中所剪下的羊毛，經特別整理過後運用到DIY課程以及手做組合包，也透過在地所擁有獨特的滇緬特色之番茄喃咪與乖乖產品結合，成為番茄喃咪風味乖乖，或自營通過中興大學驗證的「有機」宿霧(青)茶、立鷹紅茶及獼猴桃(奇異果)，因數量有限，往往一上架就被搶購一空。

清境農場表示，該場不光只是可以餵羊或看馬的高山牧場，也自許能成為淨零永續、在地連結及共融發展的領頭羊，帶動一群人向前走得更遠。