快訊／新北槍響！3匪強押1男帶往深坑山區　警一路追捕開轟抓人

▲北市中山區債務糾紛押人上車，拒攔查逃逸警對空鳴3槍。（圖／Google Maps）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區敬業一路一段一處巷弄內，在22日凌晨時分發生1起債務糾紛衍生的押人事件，警方循線在新北市深坑區找到犯案車輛，當要攔下車輛時，駕駛竟加速逃逸，最後開到窄巷後下車逃逸，北市警局中山分局大直派出所所長賴新天對空鳴槍制止嫌犯逃逸。

警方調查，31歲的陳姓男子與64歲的林姓男子有債務糾紛，在22日凌晨0時許，陳找來2名高姓男子到北市中山區敬業一路一段128巷堵人，2名高姓男子見林現身之後立刻將人押上車。

中山分局大直派出所警員獲報後，立刻調閱監視器追查車輛逃逸路線，發現車子一路開往新北市深坑區的產業道路，警方前往攔截圍捕發現犯案車輛就停在產業道路。

警方當下立刻上前敲打車窗，但是陳姓男子卻沒有下車配合，反而企圖駕車逃逸，警方當下上前追趕，直到陳將車子開到巷弄內，徒步下車逃逸，北市警局中山分局大直派出所所長賴新天當下對空開了3槍，並且喝斥嫌犯配合逮捕。

事後警方將3人帶回派出所，雙方別未解釋為何債務糾紛，僅表示是車上商討債務，但是警方訊後仍依照妨害公務、恐嚇取財等罪嫌送辦。