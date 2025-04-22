同學被撞重傷！康橋環島單車隊到台中了　學生超勇敢反應曝

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

新北市康橋國際學校秀岡校區300名學生進行單車環島活動，今天（22日）回程途經彰化彰水路，車隊遭到蕭姓冷氣工逆向開車撞擊，釀7名學生受傷，其中1名顏姓學生傷勢嚴重。今日是活動第9天，學生預計入住台中兆品飯店，稍早車隊陸續抵達台中，媒體詢問繼續行程的同學，是否對今天發生的意外感到驚嚇，同學勇敢回答「還好！」

▲車隊陸續抵達台中兆品飯店。（圖／民眾提供）



該車隊今天上午遭遇意外，導致7名學生、1名駕駛共8人受傷，校方與警消將傷者送醫處理後，其他學生繼續環島行程。

稍早車隊陸續抵達台中兆品飯店，現場媒體關心學生，其中1名男同學詢問有沒有被今天的事情嚇到？男同學說，還好；媒體再問，當時車輛是不是突然衝出來？男同學也回應「是啊」，似未受到事件太大影響，表現出勇敢的一面。

據查，康橋國際學校秀岡校區300名學生及30位師長4月14日啟程，展開為期12天、總長945公里的單車環台挑戰。今年活動由林口與秀岡兩校區接力進行，林口校區222名師生已於4月2日完成645公里挑戰，秀岡校區則預計於4月25日返抵青山校區，而秀岡校區300名學生20日才於台南孔廟舉辦16歲成年禮活動，沒想到成年禮才辦完2天，就在回程路上發生意外。

7名受傷學生中，其中1名顏姓同學傷勢嚴重，送往彰基醫院急救，彰基急診部副主任謝貝尤指出，該學生左側頭部有大面積撕裂傷，到院時昏迷指數僅3分，情況危急。醫療團隊在完成電腦斷層檢查後，已召集神經外科等相關科別醫師會診，後續將轉入加護病房持續觀察治療。