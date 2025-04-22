「我是中日超友好的好國民」　飯糰店女房東：我也帶來無限商機

▲樋口飯糰店因爭議事件意外爆紅，每天人潮滿滿。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，引發社會輿論，但針對事件來龍去脈，雙方各執一詞。邵姓女房東今日出面受訪鞠躬鄭重澄清「我不是惡房東，是中日超友好的好國民」，曝光店面租金僅1萬9千8，要大家評評理。另外，被問及是否有向飯糰夫妻道歉？女房東則認「還沒有」，直言她也幫忙帶來無限商機。

房東邵小姐指出，飯糰夫妻搬到她的店面後就日進斗金，第二個月一天就賣到900多顆，之後一天還聽說賣出1千多顆，當時樋口先生還誇讚這裡地點很好，雙方互動很良好。

▲樋口飯糰店女房東鞠躬鄭重澄清不是惡房東。（圖／記者吳世龍攝）

針對這次砸店及漲租造成的風波，邵小姐今日向媒體鞠躬鄭重澄清，她絕不是惡房東，她是中日友好的好國民，「中日超友好超友好的好房東」。她直呼，「我的租金這麼便宜，請你們評評理，在青海路上哪一個店面願意租這樣的價錢」，重申租金1萬9千8百元，而且還附裝潢冷氣什麼都有，這邊正常的租金要4萬5千元。

邵小姐強調，她當天情緒太衝動，但她沒有做的事不要污衊她，希望大家幫忙澄清，「絕對沒有說房租要調漲到4萬、8萬。」

▲女房東受訪強調，飯糰店面租金很便宜。（圖／記者吳世龍攝）

至於是否針對衝突事件向飯糰夫妻道歉？她回應，因為樓下的粉絲和來買飯糰的朋友太多了，不知道會不會對她有人身傷害，另外，現場滿滿的人潮，生意非常好，事件相對也幫他們（指飯糰夫婦）帶來無限商機，所以還沒有親自面對面道歉。