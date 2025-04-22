家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

YouTuber「眾量級CROWD」成員家寧一家昨（21）日遭檢方依涉嫌逃漏稅移送偵辦，最終全家獲交保處分。律師林智群認為，家寧一家淪為被告交保，全因「做人做絕、業力引爆」所致，而對於家寧妹身穿名牌、手拎20萬香奈兒包應訊，他也直言「太瞎了」！

▲律師林智群解析家寧一家逃稅劇本。（圖／合成圖）

家寧昨被新北地檢署諭令3萬交保，她的妹妹、爸爸各5萬、媽媽曾淑惠20萬交保，林智群分析，這顯示家寧媽涉案程度是最高的，應是主導者，其他人都只是配合，他並指出「家寧搞不好都狀況外，只是一個聽媽媽話的小女孩，才會3萬交保。」但這也可能是張家的「家庭內部策略」，就是由媽媽一肩扛起，目的是要保護家寧。

至於張家人是否可能鋃鐺入獄？林智群認為可能性不高，因為依《稅捐稽徵法》第41條規定，逃漏稅可處5年以下徒刑或1000萬元罰金，但若無前科，法院多會考慮緩刑。

對於家寧妹昨天身穿萬元上衣、手拎20萬香奈兒包應訊，他也批評「家寧妹太瞎了」，因為這是社會矚目案件，通常當被告開著豪車，或是拿著很貴名牌包應訊，都會被外界做文章，而這也坐實外界對張家人的印象，「就是你們把錢都拿走了！」而她的物質享受「就是掠奪Andy工作所得而來的！」

林智群認為家寧一家「業力引爆」是預期中的事，而整起事件最大啟示，「就是做人不要做絕，你這種事情做絕，真的不會有好下場，你不給對方留餘地，就等著被反噬。」他強調，若家寧媽半年前有找律師好好處理，可能早就私下和解，也不會鬧上法院、重創家寧名聲。