家寧一家都交保！律師揭「背後意義」　見交保金總額：實在太少了

▲家寧3萬元交保，3度鞠躬離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「Andy老師」控訴經營10年的頻道遭家寧一家奪走，意外揭露女方一家疑似涉及高額逃漏稅。新北地檢21日晚間複訊後，諭知一家四口交保。對此，「法老王」王至德律師直言，家寧一家四口全部交保，「代表四個人犯罪嫌疑都重大，而且可能有逃亡或串證等之虞」。

新北地檢署21日懷疑群海娛樂涉嫌違反《稅捐稽徵法》，21日指揮調查局北機站搜索群海公司、家寧住處等5個地點。晚間，新北檢複訊家寧一家4口後，諭知家寧3萬元交保、家寧爸5萬元交保，但家寧媽曾淑惠、家寧妹都被限制出境出海，分別以20萬元、5萬元交保。

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「法老王」王至德律師在臉書上發文談及「家寧一家被搜索、交保」的事情，他先說明搜索，通常會大舉搜索，就代表手上握有一定程度的證據，只是因為不夠充分，所以才會發動搜索，要不然像是這種受到大眾關注的案件，一發動就會上新聞，要是什麼都沒搜到，就會有點糗。

接著是交保，王至德說，基本上家寧一家四口全部交保，就代表四人犯罪嫌疑都重大，且有逃亡或串供等之虞，但還不到需要羈押的程度。他進一步指出，如果嫌疑不重大，那就直接無保請回即可，所以檢察官就是覺得四人犯罪嫌疑重大，才會命交保。

至於嫌疑最大的家寧媽為何是20萬元交保？王至德推測，應該是四人都哭窮、沒有現金，而且一下子要籌到四筆保釋金，壓力太大，所以才適度減少。不過王至德坦言，他還是覺得一共30多萬元的保釋金太少了，「檢察官是不是不知道眾量級的吸金力？」

最後王至德也說，他覺得最後應該是實際經營公司的家寧媽麻煩最大，逃漏稅的責任一定逃不掉，至於其他人最多算是幫助犯，甚至他也懷疑，家寧雖為監察人，「不過我很懷疑她有（沒有）搞懂過這件事，就算有，應該也是個幫助犯」。