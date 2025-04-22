　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「Andy老師」控訴經營10年頻道遭前女友家寧母女奪走，意外揭露女方一家疑似涉及高額逃漏稅。家寧一家四口複訊後交保，對此，律師王至德認為，應該是只有實際經營公司的家寧媽的麻煩最大，其他人最多算是幫助犯，「家寧媽身為公司負責人，逃漏稅的責任是一定逃不掉的。」

▼家寧一家四口全交保。圖左至右為家寧媽、家寧、家寧妹、家寧爸。（合成圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

▲▼家寧一家。圖左至右為家寧媽、家寧、家寧妹、家寧爸。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

新北地檢署21日指揮調查局搜索約談，家寧一家4口以被告身分移送地檢署複訊。檢方諭令家寧3萬元交保、家寧爸5萬元交保，但家寧媽、家寧妹不僅分別以20萬元、5萬元交保，還雙雙被限制出境出海。家寧面對鏡頭也打破沉默，3度鞠躬。

對此，王至德在臉書說，首先會大舉搜索通常，是手上握有一定程度的證據（但是還不夠充分）才會發動搜索，畢竟這種矚目案件，一發動一定上新聞，要是什麼都沒有搜到，上了新聞也是怪糗的。

王至德指出，再來是家寧一家四口全部交保，代表四個人犯罪嫌疑都重大，而且可能有逃亡或串證等之虞，但是還不到需要羈押的程度的話，才會命交保；如果嫌疑不重大，那就直接無保請回就好了，也就是說，檢察官覺得這四個人的犯罪嫌疑都很重大，所以才會命交保。

▲▼家寧3萬交保，3度鞠躬離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧3萬交保，上車離開前，在媒體鏡頭前三度鞠躬。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧3萬交保，3度鞠躬離開新北檢。（圖／記者黃哲民攝）

王至德提到，至於為啥連嫌疑最大的家寧媽，都只有20萬交保？他猜是因為四個人都哭窮沒有現金，而且同屬一家人一下子要籌四筆保釋金，壓力太大，所以有適度減少；不過，說真的，「我覺得一共約30多萬的保釋金，對家寧一家來說實在是太少了，檢察官是不是不知道眾量級的吸金力…」

王至德表示，然後，他是覺得最後最多應該是只有實際經營公司的家寧媽的麻煩最大，其他人最多算是幫助犯，Andy根本沒有插手報稅的事肯定沒事。

王至德認為，「家寧雖然是監察人，不過我很懷疑她有沒有搞懂過這件事，就算有，應該也是個幫助犯。至於家寧妹跟家寧爸則要看涉入的程度，不過我想應該充其量也是幫助的角色。家寧媽身為公司負責人，逃漏稅的責任是一定逃不掉的。」

▲▼家寧獨自對全台3鞠躬！　爸媽妹3人交保拖過夜「躲廁所8分鐘」。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼家寧妹拎20萬香奈兒包復訊，5萬交保，限制出境出海。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

▲▼家寧妹拎20萬香奈兒包移送，5萬交保。（圖／記者陳以昇攝）

▼家寧媽遮擋面部，20萬交保，限制出境出海。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧涉逃漏稅移送新北檢　一身粉色裝扮曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▼家寧爸5萬交保。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼家寧涉逃漏稅移送新北檢　一身粉色裝扮曝光。（圖／記者陳以昇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧全家涉高額逃漏稅「最重恐關7年」　律師：新北地檢是玩真的
范瑋琪跪謝1.2萬陸粉！　苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞
鋒面要來了！　全台有雨時間曝
快訊／前名模吞善款！聯手兄嫂爽花「身障募款」　3人收押上銬
高雄人的溫暖！　「樋口飯糰」一早人龍湧到停車場
名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告被法官打臉
家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

送女友回家偶遇前任放閃　他怒嗆「別在我面前擺那種表情」下場慘

呂秋遠被控拒認私生子　陳沂酸「人設翻車」：道貌岸然

前名模扮吸詐善款門面！通緝兄幕後操盤　開豪車養狐狸奢華生活曝

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

快訊／台中梧棲知名餐廳今早失火！　濃煙竄天49消防灌救

名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告遭法官打臉

快訊／前名模吞善款！聯手兄嫂爽花「身障募款」　3人收押上銬

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

尪牽手女同事進旅館3次　正宮拍到「甜蜜鐵證」怒討60萬

快訊／台大醫院鷹架倒塌　「失聯移工」凌晨尋獲已死亡

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

送女友回家偶遇前任放閃　他怒嗆「別在我面前擺那種表情」下場慘

呂秋遠被控拒認私生子　陳沂酸「人設翻車」：道貌岸然

前名模扮吸詐善款門面！通緝兄幕後操盤　開豪車養狐狸奢華生活曝

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

快訊／台中梧棲知名餐廳今早失火！　濃煙竄天49消防灌救

名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告遭法官打臉

快訊／前名模吞善款！聯手兄嫂爽花「身障募款」　3人收押上銬

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

尪牽手女同事進旅館3次　正宮拍到「甜蜜鐵證」怒討60萬

快訊／台大醫院鷹架倒塌　「失聯移工」凌晨尋獲已死亡

熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心

親子旅遊團驚傳倒閉！這家旅行社無辜被牽連：因註冊名94iwan

甲板寬度超越美福特級　武漢航母樓現004型擁80架艦載機

獨行俠總管認「低估球迷多愛唐西奇」　堅稱新陣容健康就能奪冠

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

送女友回家偶遇前任放閃　他怒嗆「別在我面前擺那種表情」下場慘

婆婆不滿「36萬聘金」轟：是在賣女兒　人妻1句話反擊

Nissan「大改款旗艦8人座休旅」菲律賓發表！超大空間配備用料不手軟

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

呂秋遠被控拒認私生子　陳沂酸「人設翻車」：道貌岸然

71歲母騎車載44歲兒急診！剩1公里他「癱軟摔車」不治

社會熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

母載44歲兒半夜急診　他「癱軟摔車」搶救不治

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

即／前伊林模特兒涉吞善款千萬　檢聲請羈押3人

快訊／台中梧棲知名餐廳今早失火

轉頭罵孩　26歲無照女開賓士撞15機車

即／前名模與兄嫂私吞身障善款　3人上銬收押

即／家寧媽20萬交保　母妹皆限制出境

更多熱門

相關新聞

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

網紅「Andy老師」控訴經營10年的頻道遭前女友家寧母女奪走，意外揭露女方一家疑似涉及高額逃漏稅。新北地檢21日晚間複訊後，諭知一家四口交保，但唯獨家寧一人早早繳納保金離去，剩下雙親及胞妹3人則疑似為了躲避媒體，拖到22日凌晨才辦完手續，還躲在廁所約8分鐘，最後分乘2車離去。

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

即／家寧媽20萬交保　母妹皆限制出境

即／家寧媽20萬交保　母妹皆限制出境

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

關鍵字：

家寧Andy老師王至德

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

川普又命令聯準會：立刻將息

旅遊團「就是愛玩」傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面