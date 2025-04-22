家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「Andy老師」控訴經營10年頻道遭前女友家寧母女奪走，意外揭露女方一家疑似涉及高額逃漏稅。家寧一家四口複訊後交保，對此，律師王至德認為，應該是只有實際經營公司的家寧媽的麻煩最大，其他人最多算是幫助犯，「家寧媽身為公司負責人，逃漏稅的責任是一定逃不掉的。」

▼家寧一家四口全交保。圖左至右為家寧媽、家寧、家寧妹、家寧爸。（合成圖／記者陳以昇、黃哲民攝）



新北地檢署21日指揮調查局搜索約談，家寧一家4口以被告身分移送地檢署複訊。檢方諭令家寧3萬元交保、家寧爸5萬元交保，但家寧媽、家寧妹不僅分別以20萬元、5萬元交保，還雙雙被限制出境出海。家寧面對鏡頭也打破沉默，3度鞠躬。

對此，王至德在臉書說，首先會大舉搜索通常，是手上握有一定程度的證據（但是還不夠充分）才會發動搜索，畢竟這種矚目案件，一發動一定上新聞，要是什麼都沒有搜到，上了新聞也是怪糗的。

王至德指出，再來是家寧一家四口全部交保，代表四個人犯罪嫌疑都重大，而且可能有逃亡或串證等之虞，但是還不到需要羈押的程度的話，才會命交保；如果嫌疑不重大，那就直接無保請回就好了，也就是說，檢察官覺得這四個人的犯罪嫌疑都很重大，所以才會命交保。

▲▼家寧3萬交保，上車離開前，在媒體鏡頭前三度鞠躬。（圖／記者陳以昇攝）



王至德提到，至於為啥連嫌疑最大的家寧媽，都只有20萬交保？他猜是因為四個人都哭窮沒有現金，而且同屬一家人一下子要籌四筆保釋金，壓力太大，所以有適度減少；不過，說真的，「我覺得一共約30多萬的保釋金，對家寧一家來說實在是太少了，檢察官是不是不知道眾量級的吸金力…」

王至德表示，然後，他是覺得最後最多應該是只有實際經營公司的家寧媽的麻煩最大，其他人最多算是幫助犯，Andy根本沒有插手報稅的事肯定沒事。

王至德認為，「家寧雖然是監察人，不過我很懷疑她有沒有搞懂過這件事，就算有，應該也是個幫助犯。至於家寧妹跟家寧爸則要看涉入的程度，不過我想應該充其量也是幫助的角色。家寧媽身為公司負責人，逃漏稅的責任是一定逃不掉的。」

▲▼家寧妹拎20萬香奈兒包復訊，5萬交保，限制出境出海。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）



▼家寧媽遮擋面部，20萬交保，限制出境出海。（圖／記者陳以昇攝）

▼家寧爸5萬交保。（圖／記者陳以昇攝）