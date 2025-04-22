呂秋遠已認領小孩「她為何還要告？」　律師分析原因：勝敗不重要

▲法院以「欠缺權利保護必要」為由，直接判決駁回。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

根據判決書，原告女子主張，她與呂秋遠發生關係後產下一子，然而對方不願辦理認領手續，因此告上法院；不過對於指控，呂秋遠透過律師反駁，最後法院也直接判決駁回。對此，知名律師林智群便分析了某律師明明同意認領小孩，而女方卻「寧可敗訴」也要告上法院的原因。

根據判決書，原告女子主張，她與呂秋遠在2023年間交往並發生關係，隨後產下一子。兩人曾帶孩子到台大醫院做親子鑑定，顯示呂秋遠確實是生父，但對方遲遲不願辦理認領手續，所以只好告上法院，要求呂依法認領。

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面對指控，呂秋遠透過律師反駁，強調「早已認領小孩」，根本沒有訴訟的必要，請求法院駁回。

法院調查發現，呂秋遠已在去年12月23日完成認領登記，新北市戶政事務所也出具相關證明，包括「認領同意書」、「台大醫院親子鑑定報告」，甚至雙方還簽了「子女親權照顧協議書」，證明他確實已承認父子關係。

法官認為，既然呂秋遠已主動認領，女方的提告就失去意義，訴訟毫無實益，最終法院以「欠缺權利保護必要」為由，直接判決駁回。此案仍可上訴。

林智群稍早在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文，雖未指名道姓，但應該是分析此事。他在文中寫道，原告打官司，通常都會請求一定東西，如果被告都同意，就有可能成立和解、調解，進而撤回訴訟，也就不會有判決。

林智群指出，當事律師按照女生要求，認領孩子了，所以按理來說，女子的目的已經達成，應該可以撤銷，而法院也認為女子的請求已被滿足，提訴訟沒意義，因此駁回。

然被告明明就同意了原告訴求，但原告卻沒有撤告，寧可讓法院判決，這是為什麼呢？林智群分析，女生之所以寧可敗訴也要告上法院，很可能是要讓判決公諸於世，讓大家知道此事，至於勝敗則不重要。

貼文曝光後，也引起網友討論，「逼法官一定要寫出判決書，法官哭哭」、「突然想到，像這種情況，女方的辯護律師不就馬上多一筆敗訴紀錄嗎」、「就是『你的目的是什麼』，打官司是當事人達成目的之手段。但打贏官司不代表就能達到目的」。