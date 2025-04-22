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國小童沉迷「手機保母」遭媽毆傷　南投家扶統計導致4成不當對待

▲當家長發現孩子網路成癮時，可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助。（圖／南投縣衛生局提供）

▲當家長發現孩子網路成癮時，可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

國小學生「佑佑」家裡有多名兄弟姐妹，其母無暇兼顧，便讓他每天用手機玩手遊、看影片、上社群，導致學業漸漸荒廢、生活作息也要媽媽不斷催促才肯進行，某日因不願放下手機去洗澡、母子爆發衝突，媽媽一怒之下竟痛打佑佑成傷。

南投家扶中心指出，從去年服務的家庭處遇案件中統計發現，遭受不當對待的兒少中，約40%有家長長期以手機「餵養」、過度使用手機的情況，約有18%兒少曾有網路交友情況，更有部分兒少曾拍攝自己身體私密照片傳送給網友，發生網路性剝削憾事，由此顯示兒少過度使用手機與家長疏於教養有相關性。

▲南投縣先前辦理友善校園週宣導，強化「三不一要」、防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣先前辦理友善校園週宣導，強化「三不一要」、防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供，下同）

南投家扶中心提醒，隨科技不斷進步，網路世界裡更充斥著許多會傷害兒少身心發展的不當資訊，因此每月提供親職知能輔導服務，協助曾遭通報兒少不當對待的家長，減少親子間再發生衝突並改善親子關係；社工觀察發現，許多遭受不當對待的兒少，生活中常手機不離身，且長時間用網絡瀏覽各種影片、玩線上遊戲或透過社群交友聊天，但多數家長都把手機交由兒少自行使用，鮮少陪伴在旁及關心上網內容，心智未臻成熟的兒少也缺乏足夠的媒體識讀及預防詐騙的避險能力，久而久之便有學習低落、行為偏差、困難管教等情況，此時家長才介入要求兒少改正，就易引發親子衝突、致使不當對待。

▲南投縣友善校園週宣導強化「三不一要」，防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供）

南投家扶中心主任李雅婷指出，家扶服務的案例中不乏因為家長把手機當保母，手機交給兒少後不吵不鬧、以為能清淨過日，殊不知就此種下禍根而使兒少失控，因此建議家長宜多陪伴、多關心、多溝通，適時關心使用網路內容、溝通手機使用規範，或在能力範圍內多安排不一樣的親子活動，減少兒少過度使用手機引發親子衝突而導致不當對待事件發生，並教育兒少辨識及遠離網路風險。

南投家扶中心也將於4月26日下午1點，於名間鄉豬事文化園區辦理「與你同在」親子童玩會，活動包括舞台表演、兒保操、布袋戲兒保劇、童玩DIY體驗、兒保闖關遊戲等豐富內容，更備有精美禮物，邀請親子一起認識數位足跡、強化安全意識、遠離網路風險，歡迎民眾踴躍參與。

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