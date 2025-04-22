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華航明起首波人力招募　大學畢業、多益達標即可報名　

▲▼華航機師罷工,華航班機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華航空展開首波聯合人力招募計畫，明天起至5月6日開放報名 。（圖／記者林敬旻攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空宣布，配合新機引進及拓展航網版圖需求，展開首波聯合人力招募計畫，明天起至5月6日開放報名，包含飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運及工程專案副工程師等人才，報考資格為大學學歷以上，具備效期內多益600分以上（含）或同級英語認證成績，錄取者將自8月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。

華航表示，此次招募「飛航組員簽派員」將負責飛航組員報到、報離、入出境通關資料作業，協調空地勤任務處理等。「客服人員」經訂位、票務及會員服務等多元技能訓練，將培養具備全方位專業能力的航空營運人才。另外，「貨運營運人員」將負責規劃及管理客貨機營運作業。

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華航也說，看好全球旅運市場持續熱絡，穩健擴充機隊運能，因應新機陸續到位，全年度開放機師招募報名，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由公司送往海外進行飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用。

華航指出，華航提供完善的訓練制度及多元職涯發展，優待機票福利為業界最佳，員工攜家帶眷可暢遊世界航點，實現工作與家庭生活平衡，並連續2年獲「亞洲最佳企業雇主獎」、蟬聯雙屆「幸福企業金獎」、長年上榜 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等獎項。

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