玉山國家公園招募114年解說及保育志工　5／1-31開放報名

▲玉山保育志工協助玉管處進行中央金礦山屋廁所整理維護。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處將於5月1日至31日間，公開招募114年度玉山國家公園解說及保育志工；玉管處指出，如果擁有堅強的熱情、強健的體魄，且渴望成為玉山園區的保育尖兵、守護土地，或有向國人分享園區內豐富的生態人文故事、擁抱人群的熱切意願，都歡迎把握機會、踴躍報名。

玉管處表示，即將辦理的114年度第17期解說志工及第4期保育志工招募培訓工作，希望能透過解說教育、環境維護及自然資源保護等工作，激發帶動民眾熱愛自然、保護環境資源之熱情奉獻精神，進而落實環境教育之目的；本次預計甄選85名志工（解說志工50名及保育志工35名），解說志工協助推展環境教育、生態解說及諮詢與行政活動支援等工作，保育志工則協助園區登山安全宣導、保育巡查及環境設施維護與調查監測等工作。

▲玉山保育志工協助玉管處進行抱崖山屋光電設施安裝及維護。

玉管處提醒，報名收件日期自5月1日至31日止，能全程參加複審面試考核及培訓課程與實習訓練者，請至玉管處網站（https://www.ysnp.gov.tw/）下載114年度志工招募計畫，備妥報名表、同意書及檢附所需資料，以E-mail方式寄至報名聯繫窗口電子信箱（解說志工報名聯繫窗口：limi@ysnp.gov.tw ；保育志工報名聯繫窗口：ysnpcvnanny@gmail.com），並註明「報名114年玉山國家公園志工」。

▲玉山解說志工於大鐵杉步道進行黑熊保育解說。

甄選將採書面審查及面試二階段，培訓課程自今年8月23日起，完成培訓課程後實習訓練至115年3月31日止，並經考評合格者，即正式納入玉山國家公園志工行列，相關細節可電洽玉管處(049)2773121-241(解說志工)或223(保育志工)詢問。