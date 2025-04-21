華航星光夜跑10／11登場　完賽可抽35張機票

▲華航馬拉松即日起開放報名。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，2025年馬拉松星光夜跑10月11日在台北大佳河濱公園登場，即日起至6月23日開放報名。此次活動包括半程 （21K）馬拉松組、漫遊健跑（10K）組及親子星空（5K）組；另外，今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元。

華航表示，今年為第2屆馬拉松星光夜跑，獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等賽事周邊紀念品及物資，將使用環保材質。華夏會員報名參加半程馬拉松組，完賽後即獲贈2100哩、健康樂跑組1000哩、親子休閒組500哩。此外，完賽跑者除現場參加35張機票抽獎，還可享有限時出發的限量機位優惠折扣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華航馬拉松即日起開放報名。（圖／記者周湘芸攝）

華航董事長高星潢表示，去年是首屆華航星光夜跑，聚集1萬多人在河濱路跑。這是全家共同享受活動，因此定位為星光嘉年華，活動選於今天開放報名，也是為明天世界地球日暖身。他也說，去年21公里的第4名是來自非洲選手，此次也歡迎國外選手共襄盛舉。

高星潢指出，此次活動日剛好遇到國慶連假，希望用跑步幫國家慶生，也盼有更多國外旅客共襄盛舉。他也說，自己去年參加5k組別，花了10k的時間跑完，今年預計參加同組別，目標40分鐘完賽。

觀光署國際組長黃易成指出，運動觀光是觀光署努力推動旅遊模式，包括自行車、馬拉松、健行，其中馬拉松是最容易入門。華航星光夜跑是一場嘉年華，適合國內外旅客一同享受樂趣，值得國際觀光客來運動跟觀光，也能帶動更多經濟效益。

▲華航馬拉松即日起開放報名。（圖／記者周湘芸攝）

華航也說，今年馬拉松的賽道上將為跑者打造專屬音樂補給站，舞台上則將由DJ林貓王開場，9m88、宇宙人及旺福樂團接力演出。

華航指出，馬拉松星光夜跑使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費8折起優惠、中國信託全卡友享9折優惠；若於4月21日至5月21日至桃園國際機場凱悅酒店訂房有85折優惠，餐飲服務同享折扣。另為吸引更多國際好手齊聚，也提供海外跑者購票折扣。