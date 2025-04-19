不只怕行動電源！藍牙耳機掉機艙座椅管　班機不敢飛「直接拆椅」

▲南韓釜山航空客機起火，肇因指向行動電源。（資料圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

行動電源在飛機上起火釀災，國籍航空禁止航程中使用和充電，航空公司不只怕行動電源，國家運輸安全調查委員會接獲通報，國籍航空有旅客將藍牙耳機掉入座椅橫管，因內含鋰電池，航空公司憂心對飛安造成風險，班機遲遲不敢飛，派員拆除座椅取出耳機導致延誤。運安會表示，將與相關單位研商處理SOP。

南韓釜山航空一架客機今年1月28日在釜山金海機場起飛前，尾部突然起火，釀7人受傷，機身嚴重受損，只能報廢，肇因指向行李架內的行動電源起火釀災，事後部分航空公司對行動電源祭出更嚴格禁令，台灣國籍航空除要求行動電源隨身攜帶不得託運外，也禁止航程中使用和充電，不過有風險的不僅是行動電源，民眾常使用的藍牙耳機因含鋰電池也具風險。

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國家運輸安全調查委員會「飛安自願報告系統」日前接獲通報，國籍航空某次航班航機起飛前，1名旅客不慎將藍牙耳機掉入座椅橫管。考量藍牙耳機含鋰電池，未取出可能對後續飛航構成安全風險，該國籍航空公司派遣機務人員上機，將座椅拆卸並取出藍牙耳機，導致當次航班延誤。建議國籍航空應制定與本案相關之預防及處理作業程序，降低航班延誤及航機損壞風險。

針對該起事件是否會要求相關單位訂定處理SOP標準作業程序，國家運輸安全調查委員會主委林信得表示，將會在相關調查中提出建議和可改善的方式，轉民航局和航空公司討論，未來也會找民航局研商。

▲藍牙耳機內含鋰電池，也讓航空公司不敢輕忽其風險。（示意圖／記者李姿慧攝）

而該國籍航空公司則回覆運安會，指未來若再發生類似事件將優先通報機務部門，採磁吸棒、拾物夾或拆解座椅等方式取出耳機。

針對藍牙耳機若在機上發生掉落座椅橫管事件的處理方式，華航表示，藍牙耳機屬於可攜式個人電子用品，於客艙內使用須符合電子用品使用規範。如發生不慎滑落至座椅下方情況時，將請旅客配合機組人員指示，依照航空公司標準作業程序處理，共同維護飛行安全。

長榮航空則表示，依據ICAO(國際民航組織)及我國民航局相關規範，藍牙耳機屬於低功率、低容量之鋰電池(2.5~7.5WH)隨身電子產品，並未列入限制使用項目。長榮航空將持續關注法規標準與國際規範，並於必要時執行安全風險評估。

長榮航空指出，機上安全宣導影片已涵蓋旅客隨身電子產品掉入座椅縫隙時的處理方式，提醒旅客若發生此類情況，應立即通知空服員協助，切勿自行調整座椅。

▲星宇航空規定，全程禁止將藍牙耳機放置於託運行李中。（示意圖／星宇航空提供）

星宇航空也說明，為確保飛航安全，星宇航空全程禁止將藍牙耳機放置於託運行李中，相關規定已張貼於機場報到櫃台，供旅客參閱並悉知。

至於藍牙耳機掉落於座位區域處理方式，星宇航空表示，將先請乘客先行移動至走道方便搜尋作業，由空服員協助搜尋遺失物品，若物品無法即時取出，基於安全考量，請乘客切勿移動座位，後續組員將安排乘客暫時更換至其他空位，等航機降落後，將由機務人員協助進行後續取出作業。