辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

▲外交部長林佳龍赴立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

日前藍白陣營在立法院刪凍總預算，引起朝野激烈的交鋒。對此，外交部長林佳龍21日在立法院備詢時證實，因為預算刪凍，尤其護照核發部分，內部評估10月就無法印製；而領務局代理局長陳尚友補充表示，安全存量會在10月底用完，可能12月就一本不剩，所以必須提早展開招標工作來因應。

民進黨立委陳俊宇質詢時表示，外交部業務費、媒體宣傳費被刪除、凍結，包括外交部領務局的1.2億預算，購置空白的護照，如今只能支應185萬本，如果今年申辦踴躍，推估10月底安全存量就會吃緊。

對此，林佳龍證實，確實因為預算刪減、凍結，尤其是在護照部分，內部的評估是10月就無法印製。

隨後，陳尚友補充表示，去年預估是280萬本，結果印了286萬本。他說，今年的1月到3月底，總共核發了69萬本，也就是說今年預估應該要核發209萬本，依照這樣的速度來看，大概會短缺15到20萬本。

至於安全存量的問題，陳尚友表示，安全存量有點類似家裡的安全存款，這會出現寅吃卯糧的現象，會把安全存量給提前用完，這部分已經有考量到，會跟護照供應商密切聯繫，或許可以早一點展開招標工作來因應。

陳尚友說，安全存量預估是兩個月，一個月是20到25萬本，所以總體安全存量大概是4、50萬本，到10月底就會用完，可能12月就一本都不剩，所以必須提早作業。