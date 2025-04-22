房東道歉落淚了！樋口飯糰老闆娘回應「她講她的」：交給法院處理

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約風波，房東見店家生意好要求漲租未果，屢屢刁難店家，甚至到門口砸毀盆栽，離譜行徑引發輿論。邵姓女房東接受媒體訪問時，為了砸毀盆栽一事落淚道歉了，但她強調自己並非惡房東，對此，飯糰店老闆娘表示，「她講她的」，針對房東的言論不想再回應了。

▲樋口飯糰老闆娘回應。（圖／記者吳世龍攝，下同）

邵姓女房東受訪時為了當天踢飯糰店的桌椅、砸毀盆栽一事向樋口飯糰老闆、老闆娘張小姐道歉，「我表達我內心深深的歉疚，也跟社會大眾說明，這實在是很不好的示範，對不起。」，但她否認自己要漲租、是惡房東一事，轟飯糰店夫妻不知感恩，強調這些都不是事實。

面對房東的言論，樋口飯糰老闆娘表示，「她講她的，我不想再那個...(回應)」，並直言房東的行為造成她很多困擾，自己已不想再提與房東有關的事情，「我們就交給法院處理」。

針對房東在騎樓拍照的問題，老闆娘則回應事發當下狀況，「她來就馬上拍照，有跟她說拍照應該經過我們的同意，因為我們坐在那邊，我只是跟她講這樣而已，其他不想再多說了」，至於房東在媒體上道歉，老闆娘則稱，一切委託律師處理，不會再多說了。