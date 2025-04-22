22人食物中毒！碳佐麻里今復業人潮曝　顧客開玩笑：拉肚子再說

▲碳佐麻里高美店今日恢復營業。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」發生食安風暴，有多名消費者在4月12至14日到高雄美術館店用餐後，出現上吐下瀉等症狀。衛生局統計有22人因此就醫，要求業者停業7天。今(22日)是復業第一天，上門用餐的消費者表示，對品牌有信心，另有台北消費者雖未關注到此新聞，但並不擔心。

碳佐麻里高雄美術館旗艦店停業一周後，今日恢復營業人潮不減，店外有多組消費者候位等叫號。有消費者認為，此次碳佐麻里發生食物中毒，應該只是個意外，對他們蠻有信心，才會想在復業第一天過來吃，不擔心，相信他們。

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▲▼店外仍有多組消費者等候叫號。（圖／記者吳世龍攝）



另有消費者表示，並未關注到食物中毒的新聞，不過也不擔心，認為碳佐麻里是大品牌，相信業者會把關食安，復業修正後會更好。

還有台北民眾來高雄玩，特別預約要吃碳佐麻里，先生表示，一個月前就預約訂位，雖然沒有注意到新聞，但還是會照吃，並開玩笑說：「有拉肚子跟你們說。」

▲碳佐麻里營運處副店長毛清和。（圖／記者吳世龍攝）

碳佐麻里營運處副店長毛清和表示，以依相關部門要求完成缺失改善，更提升內部作業狀況，重新檢視工作流程，業者也鞠躬表示，針對此次事件，對所有顧客感到非常抱歉。「造成不便和擔憂，誠摯地向各位道歉，也謝謝各界的指教，我們都銘記在心，相信會為顧客提升更好的用餐環境。」

經過食安風暴後再度開門營業，業者表示，今日上門顧客人潮不減，與平日訂位狀況差不多，沒有特別受影響。