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台IG網紅遊迪士尼　穿「仙度瑞拉」黑夜打光拍照挨批：以為大陸人

▲▼台灣IG網紅在迪士尼打燈拍照。（圖／Threads @sun_fatballball）

▲台灣IG網紅在迪士尼打燈拍照遭香港網友PO上網，底下網友批：以為是大陸人。（圖／Threads @sun_fatballball）

記者許凱彰／綜合報導

台灣IG網紅林倩日前到香港迪士尼遊玩，未料在施放煙火階段，她與攝影團隊想將城堡與煙火當成照片的背景，拍攝的過程遭到香港網友側拍PO上網，引發不少網友討論，也有人表示，「竟然是台灣人，以為是大陸人」。

日前有香港網友在社群平台上表示，到香港迪士尼樂園遊玩時，在園區內幾乎熄燈、準備觀看城堡煙火的時候，竟然有一個人穿著藍綠色的連身洋裝，與一群4人的攝影團隊打著兩盞燈， 進行拍攝。文章一出，隨即引發香港網友討論，瘋猜該名網紅的身分，最後經網友比對與當事者發文後，才知道是知名IG網紅林倩。

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網友們紛紛提到，「這隊人會被定性為商業拍攝，園方看到是應該要阻止」、「在園方特別熄燈放煙火的情況下，不管其他觀眾體驗，直接開大燈照著model，實在是太自私」、「這樣帶攝影師帶攝影道具穿成這樣，已經是商業拍攝了」、「竟然是台灣人，以為是大陸人」、「這裙子是已經違規啦」。

事實上，迪士尼樂園除了禁止未經申請之商業拍攝外，在一般情況之下（16歲以上遊客）都不可以穿著裝扮服飾，包括公主服、王子服等，或是扮演迪士尼樂園的角色；亦不可以假扮或扮演成任何真實或虛構的角色。

不僅如此，其實林倩在拍攝照片躍上討論版面已經不是第一次，在2023年為了拍攝米蘭大教堂當背景的美照，將床拖至陽台進行擺拍，在當時就引發網友熱議。

 
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