獨／12強冠軍球星正妹老婆也被騙　代購假鞋網紅+團購主名單曝

▲職棒球星潘傑楷的妻子陳伶遭廠商詐騙賣假鞋，事後協助受害消費者提告。（資料照／翻攝IG）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

凡斯科技涉嫌賣仿冒球鞋大撈8068萬，不知情而協助代購的網紅也成受害者，其中不乏粉絲破10萬的知名部落客，世界棒球賽12強冠軍球星潘傑楷老婆陳伶發現被騙後，還幫忙整理消費者訂單資料，協助提告，並提供手中的各式鞋款供檢警鑑定，讓北檢得以依加重詐欺等罪起訴蘇男和女友劉致君。

潘傑楷本名潘彥廷，2016年加入中華職棒統一獅，同年向網紅女友ZOE陳伶求婚，陳伶經常在個人部落格中曬出潘傑楷球場帥照，也不吝分享一家人幸福生活，潘傑楷在12強賽對美國一役敲出全壘打後，傳出潘因學業考量曾拒絕電影《KANO》的男主角演出，陳伶特地po文澄清，潘傑楷只去上過劇組培訓課，電影男主角始終是曹祐寧，希望外界不要被誤導。

據了解，陳伶是在2021年底，接到廠商的邀約，希望能透過陳伶的影響力，銷售知名廠牌球鞋，陳伶因此開團吸引不少網友以2900元到3200元不等價格，團購不同型號的各式廠牌球鞋，直到2022年間，網路上傳出這批代購球鞋是假貨，陳伶開始接受消費者退貨，並協助整理訂單，代表銷費者向警方報案。

除了陳伶之外，旅遊網紅「奔奔小姐」、擁有15萬粉絲的「阿侖Alun」、知名團購主「多肉太太」等網紅都因為業者提供不實的保證切結書而受騙，協助宣傳仿冒假鞋，事件爆發後，這些網紅都跟陳伶一樣，分別協助消費者提告。

北檢起訴指出，凡斯科技登記負責人蘇逸羣，和擔任產品銷售的女友劉致君，涉嫌從2019年起，從大陸進口仿冒的NIKE、CONVERSE、NEWBALANCE、ADIDAS、VANS等知名廠牌球鞋，再佯稱商品都是合法正品，詐騙網紅幫忙開團號召網友購買。

因為有消費者收到球鞋後覺得有異，使用APP防偽掃碼發現是假貨，向團購網紅接到投訴，台北地檢署查扣3789雙球鞋，逐一鑑定確認其中3553雙是仿冒，根據凡斯自己的紀錄，從2021年7月1日到2022年4月26日為止，共有2萬3594筆交易，不法所得高達8068萬4287元，檢察官依加重詐欺、違反《商標法》起訴蘇逸羣、劉致君情侶檔。

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