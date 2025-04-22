快訊／幫郭台銘買連署書　屏東縣議長周典論二審改判3年2月

▲屏東縣議長周典論 。（圖／翻拍周典論臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣議長周典論於2024總統大選時，涉及郭台銘連署書賄選案，被依違反《總統副總統選舉罷免法》起訴，屏東地方法院一審判周有期徒刑4年，併科罰金500萬元，高雄高分院今（22）日上午二審宣判，改判徒刑3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。

判決指出，周典論為現任屏東縣議會議長，明知郭台銘、賴佩霞參選第16屆總統、副總統，且經公告為總統、副總統選舉之被連署人。周為求郭台銘、賴佩霞能達到連署門檻，分別於112年9月1日、同年月18日各交付150萬元、350萬元，共計500萬元予屏東縣潮州鎮長周品全，並告知周品全以老鼠會方式拉人、1票500元，周品全遂囑託並交款予陳亮源，陳亮源再囑託黃孝義，終由黃孝義及其妻潘孟楹自112年9月22日起交付賄賂各200元予連署人黃等4人，使其等為郭台銘、賴佩霞連署，黃等人也因自行出具及蒐集上述連署書而取得陳亮源交付之賄賂。

周典論否認犯行，辯稱所交付之款項是要推動連署之人事、行政費用。然被告有告知周品全須負責至少1萬份之連署書，且向周品全、陳亮源表示可以老鼠會方式拉人，並例示10份連署書5000元等情，可見已有明確指示周品全不擇手段用金錢換取連署書之舉。

一審屏東地院認為，周典論位居地方民意代表之首，竟無視法律禁令，以上述方式妨害總統副總統選舉連署之公正性，戕害民主政治健全發展，及預計可用以交付之賄賂達500萬元，但最終募得之連署書不多等犯罪情狀，並考量被告位居主謀及提供資金的角色，犯後否認犯行之態度等判處4年有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，改判徒刑3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。