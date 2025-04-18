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郭董愛店出事了！金春發老母告狠兒奪5千萬　超驚人年營收意外曝光

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲台北百年牛肉品牌「金春發」爆出家庭財務糾紛。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

郭台銘愛店驚爆家變！知名牛肉老店「金春發牛肉店」台北承德店的經營人陳蔡女士，多年來委託兒子代為收管營業收入，未料她年屆退休向兒子索回5,271萬元卻遭拒，憤而提告。法院審理時，陳男當庭認帳，士林地院判其應全數返還款項並支付年息5%利息，全案可立即執行。

判決指出，陳蔡女士係金春發牛肉店承德店的實際經營者，自2007年起，將營業收入委託兒子代收，存入合作金庫及元大銀行帳戶，長達13年間累計高達5,271萬4,984元，平均每年營收逾405萬元。這筆收入原應屬於母親所有，卻遭兒子長期占有，態度強硬、毫無悔意，令陳蔡女士痛心不已。

開庭時，陳子當庭認諾，不爭執母親所提事實與請求。法官據此認定，被告既已承認債務，無須再對訴訟標的進行法律關係調查，依法判決其全數敗訴並須償還款項，且核准假執行，原告可立即聲請強制執行。

訴訟過程中，陳子的妻子亦以「參加人」身分出庭，主張金春發承德店多年來實為丈夫經營，媒體亦曾多次採訪證實。她並質疑，婆婆與丈夫聯手打官司，是刻意操作訴訟程序、掏空財產，意圖規避她作為配偶的剩餘財產分配權利，因兩人目前正處於離婚協商階段。

不過，法官認為，陳子既已當庭認諾，配偶之發言與其立場相牴觸，依法不生效力。本案為單純債務清償糾紛，法院依法作出判決，陳子除須全額返還5271萬元，也應負擔所有訴訟費用。

創立於1897年的「金春發牛肉店」，擁有超過百年歷史，是台灣牛肉料理界的指標性名店，深受政商名流喜愛，鴻海創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑等重量級人物皆為座上常客。如今品牌版圖已拓展至台北多處地點，在老饕間享有盛名。

然而，此次承德店爆出母子反目、對簿公堂的訴訟風波，不僅撕裂家庭情感，也讓金春發這塊百年金字招牌蒙上陰影。

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