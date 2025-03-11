王大陸涉案風波　網友創作「計程車四大天王」哏圖引熱議

▲王大陸涉「撂人打司機」風波持續發酵，網友製作「計程車四大天王」哏圖引熱議 。（圖／翻攝IG@good_memerep）

記者王威智／綜合報導

藝人王大陸因涉「撂人打司機」的爭議事件，在網路上持續發酵。網友們創作了一張名為「計程車四大天王」的哏圖，將王大陸與其他三位曾因計程車相關事件陷入爭議的人物放在一起，這張圖迅速在社群平台上爆紅。

這張哏圖巧妙地將王大陸、桃園大力女「蹦蹦姐」、藝人Makiyo (川島茉樹代) 和歌手邱軍並列，四人因不同時期的爭議事件，被網友戲稱為「計程車四大天王」。在這張圖中，「蹦蹦姐」站在C位，展現霸氣姿態，她因2019年一段單拳擊落汽車後照鏡的影片爆紅；王大陸則因近期的「撂人打司機」事件站在左後方；而Makiyo則因2012年酒醉毆打計程車司機事件，演藝事業受挫；歌手邱軍則因2024年涉及「撞死運將肇逃」事件，形象大受打擊。

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這張哏圖在Instagram上被廣泛分享，吸引了大量網友按讚和留言。有網友以黑色幽默方式表示「運將轉生」，暗示司機若載到這四人可能會遇到不幸；也有網友引用蹦蹦姐的經典台詞，留言「造我誰嗎（方向鏡斷掉）」，令人莞爾。更有網友細數四人的過去事蹟，寫下「從右到左，開車撞鼠人、酒醉亂打人、槌車又罵人、不爽就烙人」，引發共鳴。此外，也有不少網友敲碗，希望加入曾因酒後毆打司機事件而引發爭議的藝人李妍瑾，讓「天王」名單更完整。

這張哏圖之所以引起廣泛迴響，不僅因其幽默詼諧的內容，更反映了社會大眾對於這些爭議事件的記憶和看法。這些爭議人物的過往，再次被搬上檯面，也引發了社會對於公眾人物行為舉止的關注和討論。