喊「給黃子佼留一口飯」炎上　徐乃麟回應了：妻兒是無辜的

▲藝人徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

黃子佼被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月。藝人徐乃麟說「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵」引起網友砲轟。對此，徐乃麟表示，「妻兒是無辜的難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

徐乃麟11日錄製節目《天才衝衝衝》時，針對黃子佼的案情表示，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵」。此外，一旁的曾國城則說，「酒後情緒不用放在心上，他對於台灣演藝圈是很有貢獻的，他就是個電視公務員，也得過很多成績，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點。」

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徐乃麟與曾國城的言論引起網友熱議，許多人到徐乃麟的臉書粉專砲轟。

對此，徐乃麟表示，「各位的發言我覺得是用同理心而反應自己的態度及看法，我可以理解但我沒有說讃成（贊成）他繼續回到演藝工作，將來有沒有製作人會找到他主持節目那也是個未知數，（以目前社會的氛圍）我只是表達他也是有妻小的人了，妻兒是無辜的難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

網友看完紛紛留言，「當網友謾罵您孫子的時候，你的憤怒跟正義 能不能分一點給黃子佼的受害者？一點就好，別人的孩子也是寶貝啊」、「留什麼飯啊，判決書看了沒啊」、「你孫子被罵你都會爆氣要告人了，比這犯行更嚴重的你說要將心比心，還是因為受害的小孩不是你親人才這麼容易原諒」、「請問誰來給這些受害者一條活路？他們打開電視網路會一直看到那個毀掉他們一生的人，如果是你的女兒，你也能輕鬆的說出這些話嗎？」、「他沒有認錯，他的老婆也在法庭上說自己的老公只是『犯錯』而非『犯罪』」。

▼徐乃麟回應如下。（圖／翻攝徐乃麟臉書）

