美國排除「烏克蘭加入北約」選項　俄羅斯：立場令人滿意

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）先前表示，排除烏克蘭加入北約的選項。對此，俄國克里姆林宮21日表示，美國不考慮烏克蘭加入北約組織的立場「令人滿意」。

根據路透社報導，美國特使凱洛格20日表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織已經「不在考慮範圍內」。川普先前也曾多次表示，烏克蘭有意加入北約，是導致戰爭爆發的原因之一。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示，「我們從華府各個層面聽說，烏克蘭被排除在北約之外，這當然是令我們感到滿意的事，也符合我們的立場。」佩斯科夫補充說，烏克蘭加入北約將威脅俄羅斯的利益，「事實上，這是這場衝突的根源之一。」

俄國總統普丁2022年下令向烏克蘭派兵，引發冷戰結束以來俄羅斯與西方陣營最嚴重的衝突，包括美國前總統拜登、西歐各國領袖和烏克蘭都將此視為侵略，而俄國當局則認為西方國家透過北約東擴來壓制莫斯科的勢力範圍，對俄國產生威脅。

烏克蘭加入北約最早始於2008年的北約布加勒斯特峰會，當時北約領導人同意烏克蘭和喬治亞在未來有朝一日成為北約成員國；烏克蘭又於2019年透過修憲向西方靠攏，承諾將會爭取將入北約和歐盟。

俄烏衝突爆發後，普丁曾多次表示，只要烏克蘭放棄加入北約，並且從俄國聲稱擁有主權的烏東四個地區撤軍，俄羅斯將願意結束戰爭。而川普20日也說，他希望俄國和烏克蘭能在本週達成和平協議。

對此，佩斯科夫表示，俄方仍然願意尋求和平解決方案，目前正繼續與美方合作，不過他不願意對川普的言論發表任何評論。