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社會 社會焦點 保障人權

快訊／前名模吞善款！聯手兄嫂爽花「身障募款」　3人收押上銬

記者黃宥寧／台北報導

打著「關懷身障者」旗號的社團法人中華民國身障關懷協會（TDCA），被檢調揭露竟是假公益騙局。理事長陳品君、其有詐欺丈夫蕭男，及前伊林模特兒的胞妹聯手掌控。3人多年來以慈善之名對外募款，實際卻將善款挪用私用，從房產、名牌，到信用卡卡費，全靠民眾的愛心買單。士林地檢署21日指揮台北市調處發動搜索，3人訊後依侵占等罪向士院聲押禁見獲准。 

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲TDCA善款遭蕭家人私吞，檢方複訊後將3人聲押獲准。（圖／記者黃宥寧翻攝）

TDCA於2011年12月1日掛牌成立，登記為非營利性全國性社團法人，名義上致力於關懷身障者、推動公益參與，還曾號召青年、教育與慈善界人士交流，標榜「讓社會更有溫度」。但這套包裝精緻的公益外衣，實際上是一場精心布局的吸金計畫。

據了解，協會內部理監事名單幾乎全是人頭，會計制度形同虛設，帳冊紀錄不清，資金流向與財務報表嚴重不符。協會雖持續對外募款、接受捐款、販售文宣，甚至辦理公益講座與活動，實際上卻缺乏任何具體的身障扶助紀錄，幾乎沒有實質公益支出。

▲▼ 蕭女 。（圖／翻攝自Facebook／蕭女）

▲蕭女與胞兄及大嫂聯手侵占善款，過上奢華日子，甚至在家養狐狸。（圖／翻攝自Facebook／蕭女）

雖名義上由陳品君擔任理事長，但經查發現，協會真正的操盤者其實是其丈夫蕭男。蕭男先前涉及詐欺案件，曾遭判刑並被通緝。為規避司法追查，他自2018年起轉由妻子掛名接任理事長，自己則退居幕後繼續主導協會一切財務與募款決策，蕭男才是TDCA實際的主嫌與核心操盤者，直到2024年才終於遭檢調揭穿假面。

蕭姓胞妹則以亮眼外型、模特兒背景活躍於社群平台，擔任協會常務理事，專責對外形象與門面經營，形成一套分工明確的「家族式詐財團隊」。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蕭男實為協會侵占善款主嫌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢調掌握，3人自2022年起將對外募款所得大量匯入私人帳戶，再轉出用於購買名車、精品名牌，甚至連每月信用卡循環利息也疑似由善款買單，初估不法所得逾3千萬。

士林地檢署21日清晨指揮市調處兵分多路發動搜索，查扣協會帳冊、電腦與相關資料，並同步約談陳品君、蕭男與蕭姓胞妹。3人訊後依涉犯公益侵占、洗錢防制法等罪嫌聲押禁見，法院開庭後裁准。

令人氣憤的是，大家原本以為自己是在行善，沒想到善款卻成了詐欺犯的提款卡。檢調後續，將持續追查資金流向，深入釐清協會是否還涉及更多人頭帳戶、假捐款平台，甚至未揭露的金流來源。

對此，承辦檢察官為貫徹司法正義，積極查扣不法所得，亦啟動偵查中變價機制，並不排除未來查扣被告名下的進口名車、奢侈品等高價資產，囑託行政執行署依法拍賣，以保全扣押物價值、提升不法所得追償成效。

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關鍵字：

TDCA社團法人中華民國身障關懷協會

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