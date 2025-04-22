前名模扮吸詐善款門面！通緝兄幕後操盤　開豪車養狐狸奢華生活曝

▲社團法人中華民國身障關懷協會（TDCA）遭檢調揭發是假公益真吸金，蕭男及其妻與蕭姓胞妹遭收押禁見。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

善款全被詐欺犯吞了！身障關懷協會（TDCA）遭士檢揭發是假公益吸金機構，理事長陳品君與丈夫蕭靖、胞妹蕭女（前伊林模特兒）組成「家族詐財團隊」。蕭男2017年因假投資詐騙90萬元遭判刑定讞，後遭通緝，2018年起由陳妻掛名理事長掩護，實則掌控協會金流，胞妹則負責形象門面。善款疑用於購車、買精品與支付開銷，3人複訊後全遭聲押禁見。

協會以關懷身障為名，實則長年對外募款、販售文宣、辦理活動，卻鮮少有實際公益支出。大量民眾愛心善款，最終全流入蕭家人掌控的私人帳戶，不但沒全數用在身障者身上，反而被拿去支付他們一家吃喝玩樂、購買精品、刷信用卡循環利息，甚至養寵物狐狸、添購進口豪車，過著雲端般奢華生活。

起底這名可惡的詐欺犯蕭靖，2017年自稱為「博大環球創業投資公司」負責人，對外遊說投資「拼車趣」派車平台，聲稱投資150%報酬、隔年回本，還在星巴克當場與蔡女簽署備忘錄。蔡女信以為真，隨即匯出20萬元，卻自始至終沒拿到任何報酬。

▲（左）蕭男詐得民眾善款，更將包裝自己為「關懷弱勢者的善心人士」。（圖／翻攝自Facebook／三玉啟能中心 ）



一年後，蕭靖再度現身，以「中國事業資金卡住」為由，向蔡女借款70萬元，承諾兩週內先還20萬，年底前全額清償，還主動開立本票營造誠信假象。結果2週過去只收到10萬元，其餘款項全數消失，連博大公司都早已停業。

蔡女發現受騙後憤而提告，一審法院原判無罪，檢方上訴後，高等法院改判蕭靖兩項詐欺取財罪成立，並於2021年由最高法院駁回上訴，全案定讞。蕭靖被判刑6個月及10個月，須入監服刑，並追徵未返還之77萬5000元不法所得。

法院痛批，蕭靖身為青壯年，卻利用他人信任詐財，犯後毫無悔意，還僅象徵性償還12.5萬。令人錯愕的是，蕭男身為詐欺通緝犯竟躲在公益協會背後操盤多年，對外裝慈善，私下揮霍。如今他與掛名理事長的妻子陳品君、胞妹蕭女三人全遭聲押禁見，善款流向等，檢調後續將持續追查。