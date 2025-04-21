教宗方濟各逝世！　巴黎聖母院「88次鐘響」哀悼致意

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）以88歲高齡辭世。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日上午逝世，享壽88歲。相隔千里之外，法國巴黎聖母院（Paris Notre-Dame）敲響88次鐘聲，作為致哀與紀念。

根據BFMTV直播畫面、《法新社》記者現場報導，巴黎聖母院21日的鐘聲敲響88次，紀念教宗方濟各。

巴黎聖母院新聞辦公室聲明指出，88下鐘聲代表著教宗的88年生命，隨後整座大教堂的鐘聲將全數齊鳴，接著在當地中午時分，為教宗舉行一場彌撒，同日傍晚還會再舉行另一場彌撒。

Mort du pape François: les cloches de Notre-Dame de Paris sonnent en hommage au souverain pontife pic.twitter.com/NdBtQTvwqP — BFMTV (@BFMTV) April 21, 2025

2013年，來自阿根廷的方濟各被選為第266任教宗，成為第一位來自美洲與拉丁美洲國家、南半球與耶穌會的教宗。

他以親民作風、關懷弱勢、推動教會改革而聞名，致力於突破傳統框架，關注貧富差距、公平正義、全球化與性別議題，經常利用社群平台擴大影響力，還曾被《時代》雜誌年度風雲人物。

儘管近年健康惡化，經歷多次手術，並需以輪椅助行，但方濟各從未表現出退意，仍然積極參與國際事務，從俄烏戰爭到加薩衝突，都能聽到他呼籲和平的聲音。

此前，方濟各曾因為感染支氣管炎超過一周而送醫治療，病情惡化為雙側肺炎，甚至出現哮喘，儘管一度病癒出院，最終仍於21日逝世，享壽88歲。

教宗方濟各生前「已選好安息之地」 不葬在聖彼得大教堂

方濟各辭世！梵蒂岡聲明曝「感激他一生奉獻」 生前交代葬禮從簡

教宗方濟各親民受愛戴！自爆懷「中國夢」 因親中路線褒貶兩極

教宗方濟各88歲逝世！曾獲《時代》評為風雲人物 善用社群為弱勢發聲