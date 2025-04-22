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吃錯3種油助長「最惡乳癌」！營養師示警：加速腫瘤生長

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲乳癌是台灣女性最常發生的癌症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾羿翔／綜合報導

乳癌在我國女性中是最常見的癌症，每天平均有42名女性被診斷出罹患乳癌，其中三陰性乳癌（TNBC）被稱為「乳癌最惡性殺手」，復發率高且治療選項非常有限。營養師呂美寶指出，日常飲食中攝取含有高量Omega-6亞麻油酸的油品，恐會促進三陰性乳癌細胞的快速擴張。

營養師呂美寶在臉書發文，含有高量Omega-6亞麻油酸的油品，例如大豆沙拉油、玉米油和葵花籽油，可能會促進三陰性乳癌細胞的快速擴張。她引用美國康乃爾大學3月份發表在權威期刊《Science》上的研究，該研究發現，這些油品中的Omega-6亞麻油酸能被三陰性乳癌細胞直接感知與利用，進而促進腫瘤的快速擴張。這表示，飲食中過多的Omega-6不僅會造成能量與脂肪過剩、慢性發炎等間接影響，更會直接打開腫瘤的生長開關，導致癌細胞快速生長。

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呂美寶進一步引用另一篇刊登於《Immunity》的研究，解釋三陰性乳癌會釋放一種叫做花生四烯酸（AA）的脂肪酸，重新編程免疫細胞，使這些免疫細胞不但不攻擊腫瘤，反而協助腫瘤逃避治療。這表示，過量攝取Omega-6亞麻油酸，不僅加速腫瘤生長，也可能削弱免疫治療效果。

她強調，Omega-6亞麻油酸和花生四烯酸（AA）都是身體需要的脂肪酸，參與荷爾蒙代謝、免疫、神經傳導與生殖功能，但如果過多，身體就可能發炎，也容易開啟癌細胞加速生長的開關。因此，呂美寶提醒民眾在日常飲食中應該適量攝取這些脂肪酸，以降低乳癌風險，特別是三陰性乳癌的風險。

▲▼營養師教你健康減重。（圖／Unsplash）

▲均衡飲食是維持健康的要素。（示意圖／Unsplash）

呂美寶也列出四點飲食建議：

1.避免過量攝取Omega-6：家中減少使用Omega-6為主的植物油（如大豆沙拉油、玉米油、葵花籽油）這些Omega-6較高的油脂（外食一定可以吃到Omega-6，不怕不夠，只怕過多）。

2.減少加工食品與油炸食物：這些Omega-6都相對高量，加上高溫裂變更容易成細胞損傷。

3.增加Omega-3脂肪酸來源：如中小型深海魚類、深海魚油、海藻油、亞麻籽，有助於抗發炎與調節平衡。

4.癌症患者可在醫師與營養師指導下，整體評估飲食狀態，或檢測體內脂肪酸比例，進一步調整飲食中的油脂攝取的來源與含量。

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