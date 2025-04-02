營養師點名「3大健康零食」暗藏陷阱　恐害血糖爆表、胰島素阻抗

▲營養師提醒，許多水果優格雖標榜「低脂」，卻往往加入大量糖來調味，恐讓血糖波動。（圖／翻攝自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

小心「健康零食」暗藏升糖陷阱，害你血糖爆表！營養師薛曉晶提醒，很多市售標榜「健康」的零食，內含糖分比想像中還多，包括燕麥棒、水果優格、無糖餅乾等，這類食物在行銷包裝上往往刻意營造「低負擔、健康」的形象，實際上卻充滿添加糖與人工成分，恐增加了血糖波動與胰島素阻抗的風險。

薛曉晶在臉書粉專表示，根據《BMJ Open》在2016年的研究指出，美國人每天攝取的添加糖中，有高達89.7%是來自超加工食品，其中包含燕麥棒、水果優格與所謂的「無糖餅乾」。她指出，儘管「無糖餅乾」沒加蔗糖，卻含有人工甜味劑，有部分研究指出，這類添加物會改變腸道菌叢並影響胰島素分泌。

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薛曉晶指出，加工食品之所以讓血糖失控，不只是一時「吃太多糖」，而是長期攝取高糖、高脂肪與食品添加劑所累積的代謝負擔。

根據《Diabetes Care》2023年的長期研究顯示，超加工食品攝取量排名前25%的受試者，他們的第二型糖尿病風險比最低組高出46%，尤其甜味飲料、加工肉類，與糖尿病的關聯性最強。

另外，根據《International Journal of Epidemiology》2021年的統合分析指出，加工食品高攝取者的糖尿病風險提升了31%，而這些危機常常就隱藏在「看起來無害」的小零嘴中。

薛曉晶解釋，燕麥棒雖主打高纖，但許多市售產品會添加高果糖糖漿、麥芽糖，實際上血糖指數極高。另外，水果優格標榜「低脂」卻往往加入大量糖來調味，有些甚至比冰淇淋更甜。最後是「無糖餅乾」，雖未添加蔗糖，卻含有人工甜味劑。

薛曉晶建議，糖尿病患者可以挑選3種零食，首先是「無調味堅果」，包括杏仁、核桃、腰果，可提供優質脂肪與鎂，有助於延緩胃排空，穩定餐後血糖。也可選擇「無糖希臘優格」，並加入蘋果丁、肉桂粉，因為希臘優格富含蛋白質，肉桂則被證實具有輕微降血糖效果，是非常實用的天然搭配。最後是「85%以上黑巧克力」，只要選擇高可可含量的黑巧克力，少量食用不會造成血糖波動，還能補充抗氧化物質。

▼營養師指出，無調味堅果作為零食，可提供優質脂肪與鎂，並穩定餐後血糖。（圖／Unsplash）