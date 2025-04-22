LIVE／在野領袖峰會登場　朱立倫、黃國昌會商「3主軸」曝光

記者鄭佩玟／台北報導

面對國家動盪變局，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）9時30分舉行在野領袖峰會，聚焦國際、司法正義以及罷免相關議題，期望集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。朱立倫日前表示，藍白將討論捍衛民主與司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作，黃國昌也說，政局動盪，人民痛苦、司法正義淪喪，在野黨不能坐視不管。《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

檢調接連偵辦罷免連署造假案，國民黨多個縣市黨部遭搜索。朱立倫號召26日集結凱道「戰獨裁」，日前聯繫黃國昌，雙方也於今日上午上午9時30分在北市兆基文教大樓舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦「美國關稅戰對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」和「把民主還給台灣」等議題。全程採公開直播，先進行45分鐘的兩黨主席對談，然後再安排媒體聯訪。

朱立倫對此強調，強化與民眾黨在國會的合作是必然的，不但要持續合作，所有福國利民、對台灣有益的都要合作。最近司法變成執政者的工具、鷹犬，國人真的看不下去，「前面砍向民眾黨，現在對付國民黨」，這在全世界民主國家中很罕見，只有獨裁國家這樣做。

黃國昌則指出，面對國內政局動盪、人民生活痛苦、司法正義淪喪，在野黨不能坐視不管，秉持民眾黨前主席柯文哲的政治理念，未來不能把持在走極端與偏鋒的少數人手中，「面對人民、回應民意，透過朝野會談、領袖峰會，民眾黨以具體行動回應人民期待。」