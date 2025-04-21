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梵蒂岡教宗方濟各逝世「降半旗2天」　旗幟學協會：合理且合法

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）訪愛爾蘭。（圖／路透社）

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

教廷21日發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息後，總統府宣布，總統府、行政院將降半旗2天，以表我國政府與人民哀悼之意，引起網友討論。對此，臺灣旗幟學協會表示，「梵蒂岡作為中華民國唯一的歐洲邦交國，教宗方濟各的離世有絕對合理且合法的理由降半旗悼念」。

我國外交部稍早表示，賴清德於第一時間指示我國駐教廷大使館轉致總統唁電，表達我國人民及政府深刻哀悼。總統府發言人郭雅慧表示，總統府與行政院並將降半旗2天，以代表我國政府與人民哀悼之意，然而許多網友卻不理解降半旗原因。

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對此，臺灣旗幟學協會表示，根據《國旗下半旗實施辦法》第四條指出，下列人士逝世，經總統決定者，下半旗：一、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者。二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。三、現任友邦元首。

臺灣旗幟學協會表示，梵蒂岡作為中華民國唯一的歐洲邦交國，教宗方濟各的離世有絕對合理且合法的理由降半旗悼念，「本會強烈譴責藉此事揶揄或是質疑攻擊的部分網路言論」。

據了解，梵蒂岡截至2023年與185個國家建立外交，並於1942年7月與中華民國建交至今。另外，梵蒂岡城國是一個神權君主政體。羅馬天主教會的最高領導人教宗是國家元首，並對梵蒂岡行使當然最高立法、行政和司法權，因此教宗逝世符合《國旗下半旗實施辦法》第四條中的第三者。

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