詹江村控遭暴力相向！國民黨團力挺提告　民進黨團4聲明反擊

▲市議員詹江村說明如何遭暴力相向？（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團21日召開記者會，嚴厲譴責民進黨議員於4月8日對黨團議員詹江村暴力攻擊行為，力挺詹江村對動粗的民進黨議員許家睿提出傷害、強制告訴。市議會民進黨團則發出四點聲明，強調國民黨團記者會內容涉及不實指控，以及事前挑釁、事後造謠抹黑的行為。

國民黨黨團總召林政賢表示，4月8日民進黨秘書長林右昌到民進黨團召開閉門會議，在林離去之際，詹江村高聲質疑是否為了大罷免？民進黨議員為了不讓詹江村靠近林右昌，竟群起推擠，甚至出現暴力攻擊行為，才會造成詹江村肩胛骨，骨膜嚴重損傷。

林政賢指出，黨團全力聲援為桃園產業發聲的詹江村，譴責民進黨在議會公然施行暴力，在議會殿堂之下，不管是問政或處理任何問題，均應秉持和平、理性態度，不能因為政黨理念不同，就以暴力相向，嚴重違反民主常態。

出席聲援記者會的國民黨團市議員相當踴躍，除了詹江村外，包括總召林政賢，還有副召集人舒翠玲、陳美梅、執行長徐其萬及凌濤、簡志偉、梁為超、徐玉樹、吳進昌、李柏坊、陳韋曄、朱珍瑤、錢龍、張碩芳、楊朝偉、劉熒隆。他們同聲譴責民進黨桃園議員暴力行為，全力支持詹江村提告。

詹江村表示，民進黨秘書長林右昌4月8日到民進黨團辦公室，召開閉門會議，事後出手阻擋拒絕媒體記者攝影及採訪，到底是什麼事情如此見不得人。他質疑，就在全民關心關稅對台灣傷害之際，林右昌來民進黨團卻是因大罷免連署不順利而來。

詹江村痛批，當林右昌離開經過國民黨團時，為了桃園百工百業面臨關稅問題，他質問「秘書長你來關心大罷免嗎？」，未料，卻被民進黨議員許家睿阻擋，甚至演變成攻擊，對他架拐子、捶肚子、折手臂等，不讓他前行，造成舊疾復發，導致肩胛骨，骨膜嚴重損傷，他將對許家睿提告涉嫌傷害及強制罪。

針對藍營議員詹江村指控許家睿議員暴力攻擊一事，民進黨團發出四點聲明如下：

一、國民黨團針對不同黨團各別議員碰撞行為，大動作召開記者會攻擊抹黑，企圖對特定議員進行施壓，使其不敢再繼續支持公民團體，進而阻礙罷免行動，議員都得承受如此謠言攻擊，若是一般市民如何承受壓力？

二、國民黨團對外新聞稿內容與事實不符，包括指控「民進黨多人圍著他……許家睿甚至持續對他拉扯、攻擊……許家睿仍然施暴，甚至用雙拳打在詹江村胸口」等內容，均屬不實指控，許家睿議員不排除採取法律途徑，捍衛黨團成員與自身名譽。

三、根據媒體報導，詹江村說他們（民進黨）有架拐子、捶肚子等行為。許則表示當時欲和詹江村討論卻被對方推開，當下僅以單手阻擋，卻被反截圖惡意指控有打人行為，詹一度舉手作勢要毆打許，使他心生畏懼，導致情況越演越烈，現場有多位議員及記者皆有目睹。

四、本黨團嚴正譴責，詹江村在事發後兩周才召開記者會，內容涉及不實指控，以及事前挑釁、事後造謠抹黑的行為。