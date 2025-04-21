首謀朱立倫、謝龍介收傳票　中正一送通知書28日上午10點到案說明

記者鄭佩玟／台北報導

檢調偵辦罷免「幽靈連署」案，國民黨北市黨部遭搜索，包含主委黃呂錦茹都被約談，日前黨主席朱立倫下達軍令，號召黨公職到北檢外抗議，但此舉恐已違法。內政部長劉世芳今（21日）指出，首謀者朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃將被警方傳喚。謝龍介稍早也收到由中正一分局發送的通知書，下周一上午10時前到案說明；而國民黨智庫副執行長凌濤也證實，警方會以郵寄的方式寄給黨主席朱立倫、發言人楊智伃通知書。

▲國民黨主席朱立倫上周現身北檢，抗議司法不公。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲謝龍介收到由中正一分局警員親送傳票。（圖／記者陳煥丞攝）

朱立倫17日晚間與黨公職，來到屬於集會遊行「禁制區」的北檢外抗議，台北市長蔣萬安也短暫出席。後來警方多次舉牌警告、命令解散、制止，現場群眾仍沒有離開。劉世芳上午受訪時表示，據她所了解，台北市警察局長李西河已在議會說清楚按照《集會遊行法》處置，所提列名單大概就是首謀者，包括朱立倫、謝龍介、楊智伃。

謝龍介辦公室今下午2點45分已收到由中正一分局警員親送的通知書，請謝於28日上午10時赴中正一分局到案說明；而今日下午一度傳出檢方也將會到國民黨中央黨部搜索，最後證明是謠傳。

不過國民黨智庫副執行長凌濤受訪時表示，警察下午把違反集會遊行法的到案通知說明書給謝龍介，說接下來就要給中央黨部，被披露後就不敢來了？是不是心虛？覺得辦藍不辦綠台灣民眾無法接受？過程中劉世芳效率驚人，綠共東廠清算在野黨，早上指著朱立倫說是首謀，下午警方就要來國民黨中央侵門踏戶，到底是什麼綠共國家機器？

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

至於朱立倫下周一是否會到案說明，凌濤則說，全國人民都看到綠共已經不演了，妨害公務跟違反集會遊行法，民進黨多少街頭抗爭跟北檢抗議不查，只查國民黨中央，國民黨絕對不畏懼，如果今天中央黨部都被搜查，那還有哪個老百姓不會搜查？這星期會跟律師團隊確認到底要查辦什麼？「北檢前哪一項觸犯雙重標準，我們都會直球對決。」