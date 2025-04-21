　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被酸想搶立委　苗博雅願與羅智強「約法三章」：你辭職我就不補選

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前參加罷免藍委羅智強活動時，喊出「罷掉羅智強，由她來『守護大安』」言論，被外界解讀想爭取立委補選，羅智強也批評苗「陰險」。對此，苗博雅21日下午回擊，願與羅智強約法三章，包括若立院國民黨團總召傅崐萁下台，自已就不參與罷羅活動，或若二階連署送出前，羅智強自行請辭，自己也承諾不參與立委補選。

針對苗博雅喊出「由她來『守護大安』」，被羅智強解讀想爭取立委補選？苗博雅21日於台北市議會受訪時表示，有一句話叫「壞人不相信好人會做好事」，羅智強最有名的就是「走到哪選到哪」，一路亂竄，從高雄選到基隆，又從台北選到桃園，一下要選市長，一下宣布選總統，「他以為每個人都跟他一樣，滿心想選舉」。

苗博雅提及，自己上週末之所以選擇站出來的原因有2個，第一，現在大安區街頭巷尾有很多善良公民要行使公民權利，卻遭到言語謾罵、性別羞辱、暴力攻擊，很多志工也沒做什麼事，就是推廣連署，卻被拳腳相向，還有帶孩子的年輕媽媽因女性身份被性羞辱，但大安區唯一的立委羅智強卻選擇沈默，沒挺身出來保護善良公民，這點讓她看不下去，「羅智強不能保護大安區公民，那我也有責任要保護這些兄弟姐妹」。

苗博雅指出，第二，現在立院正由一位有貪腐前科的國民黨團總召傅崐萁帶頭，用暴力方式通過違憲法案，此做法已讓立院變得不正常，也讓國家脫離正軌，「羅智強不相信有人會為了中華民國台灣前途做奮鬥，以為別人都跟他一樣滿腦想位子，所以今天我也不用多費唇舌，在此跟他提出約法三章君子協定，希望羅智強可以正面回應」。

針對「約法三章」內容，苗博雅說明，第一，要保護善良百姓，若之後大安區志工於街頭再遭到言語或肢體暴力攻擊，她就會再站出來一次，陪伴這些人和平宣揚理念；第二，要讓立院恢復正常，所以如果傅崐萁下台，自己就不再參與任何罷免羅智強的活動，要清除「傅隨立委」。

苗博雅稱，第三，「我們要愛大安，不要爭位子」，若在二階連署送出前，羅智強自行請辭，「那我承諾不參與大安區立委補選。」就用君子協定約法三章，來看誰是真心愛大安，誰才是滿腦子想選舉。

苗博雅強調，自己對羅智強所有評論都有所本，如果自己有講錯，歡迎羅來提告，她不會像羅智強一樣躲在立委言論免責權保護傘下造謠；且上次選舉羅智強曾告輸過她，成為司法機關認證的「讓大安區等一個人、一年沒立委的人」，所以如果這次她有講錯，也歡迎羅來提告。

另外，苗博雅也說，羅智強今天貼文很微妙，寫說自己都有服務、都有電話，可是卻不敢告訴大家電話號碼，「事實上在大安區現況，就是服務都是所有議員在做，募款就是羅智強募款。」其實很多國民黨議員敢怒不敢言，因為礙於同黨不敢出來講，當她指出羅智強欠缺服務時，其實大安區都冷暖自知、點滴在心頭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普喊「黃金法則」　國際金價突破3397美元
快訊／家寧母女等9人遭搜索約談！
快訊／卓榮泰核定「880億因應美國關稅支持方案」　重點看這裡
飯糰店面租金曝光！　仲介：房東毀約可要違約金
新北再增1例麻疹確診！外縣市個案匡列接觸者
誰是下一任教宗？美媒點名他「呼聲最高」
快訊／NIKE供應商　紡織大廠董座逝世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／卓榮泰核定「880億因應美國關稅支持方案」　重點看這裡

朱立倫、黃國昌明「共商國是」聚焦3主軸　國民黨出席人員曝光

賴清德X哀悼方濟各　從祂畢生致力和平、全球團結的精神汲取靈感

悼方濟各開明包容　蔣萬安：致力用同理心對待市民「打造和諧社會」

快訊／賴清德悼念教宗方濟各！大使館轉致唁電　將派特使參加喪禮

民眾黨哀悼方濟各：以「寬恕與對話」為中心思想　給世人深遠啟發

被酸想搶立委　苗博雅願與羅智強「約法三章」：你辭職我就不補選

律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人：她產後才6個月！禍不及家人

首謀朱立倫、謝龍介收傳票　中正一送通知書28日上午10點到案說明

重申未用智慧眼鏡　陳宥丞批北檢小事大辦：明明看訊問影片就能釐清

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

快訊／卓榮泰核定「880億因應美國關稅支持方案」　重點看這裡

朱立倫、黃國昌明「共商國是」聚焦3主軸　國民黨出席人員曝光

賴清德X哀悼方濟各　從祂畢生致力和平、全球團結的精神汲取靈感

悼方濟各開明包容　蔣萬安：致力用同理心對待市民「打造和諧社會」

快訊／賴清德悼念教宗方濟各！大使館轉致唁電　將派特使參加喪禮

民眾黨哀悼方濟各：以「寬恕與對話」為中心思想　給世人深遠啟發

被酸想搶立委　苗博雅願與羅智強「約法三章」：你辭職我就不補選

律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人：她產後才6個月！禍不及家人

首謀朱立倫、謝龍介收傳票　中正一送通知書28日上午10點到案說明

重申未用智慧眼鏡　陳宥丞批北檢小事大辦：明明看訊問影片就能釐清

大阪世博估吸引2800萬人次、創2.9兆日圓經濟效益　大屋根考慮長期保留

獨／文具店內對女童尻槍、公園對女子露鳥　高雄半月2起色狼出沒

新光三越初夏購物節4／2登場　2600個品牌全回饋聰明買

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

82歲嬤、外國粉絲影廳追星！曹佑寧3天後過30歲「生日願望」曝光

快訊／眾量級「收入破億」涉逃漏稅　家寧母女等9人遭搜索約談

宋濤會見劉兆玄又批美「霸凌關稅」：中華民族壓不垮、嚇不住

米可白捏破玻璃「手指掉一塊皮」！　曬傷勢照見血跡：好痛

又在報牌？川普喊「黃金法則」制定規則　國際金價突破3397美元

駕駛血糖低頭暈　雲林小貨車翻落農田！警消出動吊車救援

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

政治熱門新聞

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

軍情局前局長驚曝　潛台共諜超過5000人

陳水扁：不能意見不同就抹紅　惹怒民進黨支持者炎上

419凱道「顏值超頂」主持人：目光請放在二階罷免

林佳龍：宏都拉斯白蝦產業瓦解　總統參選人表態想跟台灣恢復邦交

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人怒了

藍拋倒閣　律師揭關鍵：賴總統可能讓國民黨吃全餐

外交部業務費被藍白凍結50％　林佳龍：6／30駐外館就要打烊了

黃國昌：藍綠想倒閣立委可相互合作

願與羅約法三章　苗：你辭職我就不補選

「罷免羅明才」領銜人吳柏瑋宣布退出

台大鷹架倒塌1人失聯　北市急搜索

更多熱門

相關新聞

律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人怒了

律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人怒了

台北地檢署近日大動作偵辦罷免民進黨立委死亡連署案，國民黨主席朱立倫17日號召黨公職到北檢集結聲援，其中，14日才獲交保的罷綠委吳思瑤召集人賴苡任一度談及約談內幕，遭一旁律師妹妹賴苡安火速打斷，「偵查不公開！」賴苡任今（21日）表示，賴苡安這幾天遭到青鳥肉搜，又被無情的網路暴力及人身攻擊，「苡安產後剛六個月，就要披上律師袍為她哥哥辯護！」自己看了十分不捨。

首謀朱立倫、謝龍介收傳票　中正一送通知書28日上午到案說明

首謀朱立倫、謝龍介收傳票　中正一送通知書28日上午到案說明

罷免連署違法適用舊法？　中選會：若法律競合涉刑責部分由司法認定

罷免連署違法適用舊法？　中選會：若法律競合涉刑責部分由司法認定

轟政院哭窮卻不提解凍案　藍黨團：綁架全民

轟政院哭窮卻不提解凍案　藍黨團：綁架全民

黃國昌：藍綠想倒閣立委可相互合作

黃國昌：藍綠想倒閣立委可相互合作

關鍵字：

苗博雅羅智強國民黨社民黨大罷免大罷免羅智強

讀者迴響

熱門新聞

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

紐時：川普將動手「改組國務院」

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面