被酸想搶立委　苗博雅願與羅智強「約法三章」：你辭職我就不補選

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前參加罷免藍委羅智強活動時，喊出「罷掉羅智強，由她來『守護大安』」言論，被外界解讀想爭取立委補選，羅智強也批評苗「陰險」。對此，苗博雅21日下午回擊，願與羅智強約法三章，包括若立院國民黨團總召傅崐萁下台，自已就不參與罷羅活動，或若二階連署送出前，羅智強自行請辭，自己也承諾不參與立委補選。

針對苗博雅喊出「由她來『守護大安』」，被羅智強解讀想爭取立委補選？苗博雅21日於台北市議會受訪時表示，有一句話叫「壞人不相信好人會做好事」，羅智強最有名的就是「走到哪選到哪」，一路亂竄，從高雄選到基隆，又從台北選到桃園，一下要選市長，一下宣布選總統，「他以為每個人都跟他一樣，滿心想選舉」。

苗博雅提及，自己上週末之所以選擇站出來的原因有2個，第一，現在大安區街頭巷尾有很多善良公民要行使公民權利，卻遭到言語謾罵、性別羞辱、暴力攻擊，很多志工也沒做什麼事，就是推廣連署，卻被拳腳相向，還有帶孩子的年輕媽媽因女性身份被性羞辱，但大安區唯一的立委羅智強卻選擇沈默，沒挺身出來保護善良公民，這點讓她看不下去，「羅智強不能保護大安區公民，那我也有責任要保護這些兄弟姐妹」。

苗博雅指出，第二，現在立院正由一位有貪腐前科的國民黨團總召傅崐萁帶頭，用暴力方式通過違憲法案，此做法已讓立院變得不正常，也讓國家脫離正軌，「羅智強不相信有人會為了中華民國台灣前途做奮鬥，以為別人都跟他一樣滿腦想位子，所以今天我也不用多費唇舌，在此跟他提出約法三章君子協定，希望羅智強可以正面回應」。

針對「約法三章」內容，苗博雅說明，第一，要保護善良百姓，若之後大安區志工於街頭再遭到言語或肢體暴力攻擊，她就會再站出來一次，陪伴這些人和平宣揚理念；第二，要讓立院恢復正常，所以如果傅崐萁下台，自己就不再參與任何罷免羅智強的活動，要清除「傅隨立委」。

苗博雅稱，第三，「我們要愛大安，不要爭位子」，若在二階連署送出前，羅智強自行請辭，「那我承諾不參與大安區立委補選。」就用君子協定約法三章，來看誰是真心愛大安，誰才是滿腦子想選舉。

苗博雅強調，自己對羅智強所有評論都有所本，如果自己有講錯，歡迎羅來提告，她不會像羅智強一樣躲在立委言論免責權保護傘下造謠；且上次選舉羅智強曾告輸過她，成為司法機關認證的「讓大安區等一個人、一年沒立委的人」，所以如果這次她有講錯，也歡迎羅來提告。

另外，苗博雅也說，羅智強今天貼文很微妙，寫說自己都有服務、都有電話，可是卻不敢告訴大家電話號碼，「事實上在大安區現況，就是服務都是所有議員在做，募款就是羅智強募款。」其實很多國民黨議員敢怒不敢言，因為礙於同黨不敢出來講，當她指出羅智強欠缺服務時，其實大安區都冷暖自知、點滴在心頭。