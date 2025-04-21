律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人：她產後才6個月！禍不及家人

▲賴苡任違反偵查不公開，律師妹妹急忙出面制止。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署近日大動作偵辦罷免民進黨立委死亡連署案，國民黨主席朱立倫17日號召黨公職到北檢集結聲援，其中，14日才獲交保的罷綠委吳思瑤召集人賴苡任一度談及約談內幕，遭一旁律師妹妹賴苡安火速打斷，「偵查不公開！」賴苡任今（21日）表示，賴苡安這幾天遭到青鳥肉搜，又被無情的網路暴力及人身攻擊，「苡安產後剛六個月，就要披上律師袍為她哥哥辯護！」自己看了十分不捨。

國民黨多個黨部因死亡連署事件，遭到檢方搜索，國民黨17日前往台北地檢署抗議。罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任撕下嘴上「綠色膠帶」要發言時，被委任律師打斷並搶走麥克風，直喊「不要再講了！偵查不公開！」女律師的身分就是賴苡任的妹妹賴苡安。

賴苡任今日透過臉書發文指出，自己上週四在北檢前，原本想把交保後的「四條紅線」講出來，跟大家分享都聽到了甚麼不得了的事，但委任律師，同時也是親妹妹賴苡安卻跳出來搶麥克風，「阻止我說話只因為想保護我。」他感嘆，這件事讓賴苡安遭受到無情的網路暴力及人身攻擊，青鳥不斷的肉搜她的背景，化身「幻想系作家」開始編造故事，從學歷、經歷、外貌、身材、律師袍的穿法，再到他跟妹妹的感情，全部拿出來攻擊一遍，甚至用最擅長的造謠來惡意攻擊、人格抹黑。

賴苡任說，賴苡安不僅僅是他的妹妹，也是一位母親，賴苡安產後剛六個月，就要披上律師袍為哥哥辯護，「我的姪子也還在哺乳期，周一我被帶去市調處訊問長達13個小時，從上午8點到晚上9點，苡安全程陪同我，放著六個月大的孩子在家。」當他抵達北檢要複訊時，賴苡安因為漲奶因此非常的不舒服，但又陪他開庭從9點到午夜12點，直到複訊結束才回家哺乳，親餵小孩，加上之後為了籌交保金，在半夜三進三出北檢！

賴苡任強調，「罵我，我無所謂！但攻擊我妹妹，我完全不能忍受！攻擊當事人的我看多了，但攻擊辯護律師的還是第一次！」並喊話青鳥，如果攻擊他會有流量，那就請繼續表演，但賴苡安做錯甚麼了？還是只因為她哥哥是賴苡任，所以就要被造謠式的攻擊？這讓他想起某個罷團的發言人因為個資被公布，所以嚇得不敢回家，當時這些小丑們是怎麼看待這件事？

賴苡任說，自己本來就是從事政治工作，要出來罷免吳思瑤前就已做好心理準備，被造謠、被攻擊是必然，何況罵民進黨也不嘴軟，但看到一群像斑鬣狗一般的民進黨市議員、資深媒體人及青鳥在消費賴苡安，「少拿攻擊我那套來攻擊我妹！禍不及家人，把家人拿出來攻擊，你們的嘴臉讓我想起獅子王裡的斑鬣狗！」