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宋濤會見劉兆玄又批美「霸凌關稅」：中華民族壓不垮、嚇不住

▲▼ 宋濤、劉兆玄、成都會見 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤會見劉兆玄一行依然強調，「大陸始終是台胞台商堅強後盾 」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

2025年「川台會」明天即將登場，大陸國台辦主任今（21）日在成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。談大陸方面堅決反制美國關稅戰，宋濤指出，「表明中華民族是壓不垮的，也是嚇不住的。」談及兩岸經貿影響，則強調「兩岸交流合作的大門只會越開越大，融合發展只會越走越深。」

今日會見大陸方面出席有國務院台辦主任宋濤、國務院台辦經濟局局長彭慶恩、國務院台辦宣傳局局長陳斌華、四川省台辦主任劉曉晨、四川省台辦副主任劉浩等人；台灣方面出席有兩岸企業家峰會台灣方面理事長 劉兆玄、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、全國台企聯會長李政宏、全國台企聯監事長黃明智、全國台企聯榮譽會長張漢文、全國台企聯榮譽會長丁鯤華等人代表出席。

▲▼ 宋濤、劉兆玄、成都會見 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先發表談話指出，四川有「天府之國」之稱，人傑地靈，風景秀美，相信來到這一定感到不虛此行。兩岸同胞都是中國人，就要常來，既然是中國人，我們也是一家人，就要常來常往走親走近。

宋濤表示，「我們有著深厚的血脈親情，有著共同的文化基因，沒有任何力量能夠把我們分割開來。任何勢力想要阻擋兩岸交流合作，都是違背歷史潮流，注定要失敗的。」

宋濤進一步強調，面向未來大陸方面也有信心，有底氣，也有能力來面對和戰勝各種挑戰。願意在堅持「九二共識」，反對「台獨」基礎上，推進兩岸關係的發展，「兩岸交流合作的大門只會越開越大，融合發展只會越走越深。」

宋濤接著引述總書記習近平曾說，「為兩岸同胞謀福祉，是發展兩岸關係的工作的出發點和落腳點。」兩岸的企業都是中國人的企業，兩岸經濟屬於中華民族經濟。面對複雜多變的外部環境，複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜起手來共同應對，堅決維護兩岸同胞正當的發展權益，也是維護我們共同利益。

宋濤接著再次痛批，「對於美國霸凌的關稅，我們才堅決反制，堅定地維護我們正當權益，維護我們國家和民族的尊嚴，維護國際社會的基本的秩序和基本的規則，維護自由貿易和多邊貿易的體系。「以實際行動我們正向表明瞭中華民族是壓不垮的，也是嚇不住的。」

宋濤表示，大陸經濟依然是世界經濟發展的主要引擎，基礎好，韌性強，潛力大，長期下滑的基本態勢沒有改變，也不會改變。「我們大陸始終是台胞台商堅強後盾。我們歡迎台商台企依託大陸加進一步加深化融合發展，互利共贏。」

▲▼ 宋濤、劉兆玄、成都會見 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長 劉兆玄。（圖／記者任以芳攝）

劉兆玄發言時則指出，自己跟四川十分密切的關係，小時出生在成都，因此聽到四川話格外親切，到現在還可以講一講四川話，帶點成都口音。

話鋒一轉，劉兆玄也指出美國總統川普實施「對等關稅」的舉措，引起全世界的震動，也可以說是憤怒。把多年來國際經貿規則置之於不顧，對於全球與兩岸之間的政治經貿造成非常巨大的衝擊。

劉兆玄也說，前幾天在南京參與兩岸企業家峰會每年理事長的例行會晤，雙方也對於美國貿易關稅戰進行討論，川普關稅大棒對每個國家揮棒，不管是在台灣企業，尤其大陸台企受到的衝擊是特別大。

他也指出，在產業鏈邊緣的一些中小企業，他們的感受更深刻，產業鏈完全打亂了，也不知道關稅戰至後會出現什麼新發展。包括果去一些台資企業採取「新南向」政策，面對這樣情況也是碰壁。

劉兆玄也說，在此困境，這段時間大陸方面也很努力鞏固歐洲、東南亞、東盟之間「政治互信」。習總書記風塵僕僕去訪問東盟三國，希望能夠穩固也開拓新的經貿市場，推動雙贏的生命共同體的、深度實踐一帶一路的理念。與此同時，台商或許也可在其中有新挑戰、新機遇。

▼ 宋濤在成都錦江飯店會見劉兆玄一行。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 宋濤、劉兆玄、成都會見 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 宋濤、劉兆玄、成都會見 。（圖／記者任以芳攝）

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