　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「恐中反中剝奪發展權」　宋濤批民進黨：築牆斷裂損害台企競爭力

▲▼ 川台會 、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

2025年海峽兩岸融合發展四川交流會今（22）日在成都市舉行，來自兩岸嘉賓、台商台企等共500多人參與。大陸國台辦主任宋濤稍早致辭指出一組數據，兩岸交流合作今年第一季兩岸貿易額達到705.6億美元，同比增長15.2％。1到2月大陸實際使用台資7.1億美元，同比增長83.7％，由此證明，民進黨執意築牆斷裂，損害的是台灣企業的競爭力，恐中仇中剝奪的是台灣同胞的發展權。

本屆「川台會」大陸方面出席四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉、四川省委副書記、省長施小琳、四川省副省長李文清、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、國台辦主任宋濤、國台辦經濟局局長彭慶恩、國台辦宣傳局局長陳斌華、四川省台辦主任劉曉晨等人；台灣方面出席有兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、全國台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長張漢文、全國台企聯榮譽會長丁鯤華等多位各省台商會長代表出席。

宋濤致辭時首先指出，本屆川台會是大陸西部地區搭建重要的兩岸經貿交流平台，對於幫助台商台企「搶抓」西部大開發戰略機遇，參與兩岸融合發展具有重要的意義。包括這次有許多台灣嘉賓參加本屆活動，充分說明「同袍之間親情，任誰也無法分裂，交流的腳步任誰都無法阻擋。」

宋濤也表示，當前世界之變，時代之變，歷史之變，當前面對內外交織的外部環境，台海形勢也嚴峻複雜，兩岸中國人理應攜手應對挑戰，對此我們有充分的信心和能力。

宋濤也分享三點看法。第一，大陸完全有信心、有能力繼續成為世界經濟的重要主題。大陸是全球第二大經濟體和第二大消費市場，擁有最大規模的中等收入群體，產業體系完備，市場空間管控、投資和消費的潛力巨大，具有抵御各種風險挑戰的堅強韌性。2024年GDP5%增長，對世界經濟增長率貢獻率保持在30%以上。大陸經濟穩定的支撐條件和基本的趨勢沒有變，加強兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展開拓更廣闊的空間，「大陸過去是、現在是、將來必然是廣大台商台企最理想、最安全、最有利的投資興業後盾。」

宋濤指出，第二，中華民族不惹事，也不怕事。兩岸同胞同根同源，同文同種，身為中華民族的一份子，始終有守護共同家園的民族精神，美國「濫施」關稅，挑動全球範圍的貿易戰，打破市場為導向的自由貿易規則，破壞全球原有供應鏈產業鏈，嚴重損害正常的經貿秩序。

宋濤強調，「貿易威脅打不倒中國經濟，科技增速阻擋不了中國的進步。」大陸方面第一時間採取堅決有力的反制措施，既顯示出捍衛自由貿易體系，自由貿易規則和國際公平正義的決心，也彰顯保持自身經濟持續健康發展的信心。兩岸的產業鏈供應鏈深度融合，形成長期互惠共贏的關係。「兩岸中國人完全有能力，共同維護兩岸的同胞正在發展權利和中華民族的整體利益，持續創造中華民族經濟。」

宋濤表示，第三，兩岸中國人絕不容忍台獨分裂。當前民進黨當局和台獨分子宣揚台獨，煽動對抗、操弄脫鉤，限制交流，妄圖倚外謀獨、以武拒統，對此大陸絕不姑息，堅決反制。謀「獨」挑釁一日不止，反「獨」懲戒一刻不停。執意築牆斷裂，損害的是台灣企業的競爭力，恐中仇中剝奪的是台灣同胞的發展權。任何分裂國家的人都是民族敗類，製造對抗的人，終將玩火自焚。事實也證明，儘管受到各種的干擾阻礙，兩岸交流合作仍在蓬勃發展。今年第一季兩岸貿易額達到705.6億美元，同比增長15.2％。1到2月大陸實際使用台資7.1億美元，同比增長83.7％。

宋濤表示，越來越多的台商台胞用實際行動說明了以交流破除隔閡，以合作代替對立，以融合共創未來，才是兩岸關係的正道，才是同胞根本利益所繫。大陸方面將更加「用心用情傾聽台商台企的心聲，幫助台商台企加快轉型升級，拓寬內需市場，支持扎根大陸發展。

宋濤再次強調，兩岸交流大門只會越開越大，希望廣大台灣同胞認清形勢，堅持「一個中國」原則和「九二共識」。大陸國台辦將一如既往支持川台交流合作，希望廣大台灣同胞把握機遇，踴躍來川落地發展。

▼2025年海峽兩岸融合發展四川交流會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 台會、2025.4.22 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／瞬間曝！康橋環島車隊遭撞　7學生倒成一團
快訊／新莊社區大樓墜落　38歲男死亡
22人食物中毒！碳佐麻里復業人潮曝　顧客：拉肚子再說
665精品假包堆成山！網拍正妹直播翻車
三星傳停產DDR4　台3大廠股價大漲
桃園死亡車禍！　34歲外送男慘死
快訊／家寧一家交保　Andy發聲回應了
快訊／新竹科技廠員工旅遊4死　調查出爐
白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人
快訊／康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷滿身血
快訊／熱愛數學！他中1億大樂透　女兒女婿失眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

推選新教宗　香港教區僅這一人有投票權

陸晶片大廠「寒武紀」首季營收暴漲42倍　全力投入研發佔營收九成

「恐中反中剝奪發展權」　宋濤批民進黨：築牆斷裂損害台企競爭力

點88元外送！他開門嚇壞　竟是「千億大咖」送餐

陸2025首季接舉報案83.4萬件　處分18.5萬人...省部級幹部14人遭懲

陳芋汐受訪中「腰痛＋想吐」　全紅嬋1舉動…網直呼：心疼又溫暖

公明黨魁今訪中　將轉交石破茂「親筆信」　陸學者：別期望太高

陸電梯大王離世！享壽62歲　代表作張家界天險電梯總升高度340公尺

挑戰鋰電池主導地位！　寧德時代「鈉離子電池」零下40度也能運作

中國印尼「2＋2」部長會　王毅董軍首同框建立新對話機制

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

推選新教宗　香港教區僅這一人有投票權

陸晶片大廠「寒武紀」首季營收暴漲42倍　全力投入研發佔營收九成

「恐中反中剝奪發展權」　宋濤批民進黨：築牆斷裂損害台企競爭力

點88元外送！他開門嚇壞　竟是「千億大咖」送餐

陸2025首季接舉報案83.4萬件　處分18.5萬人...省部級幹部14人遭懲

陳芋汐受訪中「腰痛＋想吐」　全紅嬋1舉動…網直呼：心疼又溫暖

公明黨魁今訪中　將轉交石破茂「親筆信」　陸學者：別期望太高

陸電梯大王離世！享壽62歲　代表作張家界天險電梯總升高度340公尺

挑戰鋰電池主導地位！　寧德時代「鈉離子電池」零下40度也能運作

中國印尼「2＋2」部長會　王毅董軍首同框建立新對話機制

快訊／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊　7學生倒成一團

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

快訊／疑欠工程款陷困境　新北男4樓墜落搶救1小時不治

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

星野集團最新山岳飯店9月開幕！亮點搶先看　住進國家公園賞星空

白委嗆「怎能說對岸是敵對勢力？」　　邱垂正罕見動怒：這是事實！

「疝氣」反覆發作一年！男子拖到「腸道壞死」無法排便

婆婆警告「全除」會剋夫！人妻傻眼：私密處也要顧風水？

推選新教宗　香港教區僅這一人有投票權

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

大陸熱門新聞

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

做工9年存800萬！搬磚工：這收入很正常

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

幫聽障人士找行李！當眾喝斥「撿」的人...正義警紅了

男友用身體「撞破窗戶逃跑」…網一看笑噴

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

上天入海都OK！　全球最大兩棲飛機「鯤龍」獲准進入市場

點88元外送！他開門嚇壞　竟是「千億大咖」送餐

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪 陸籍夫機場下跪道歉

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

陸電梯大王離世！享壽62歲 代表作張家界天險電梯總升高度340公尺

A股貴金屬板塊「狂漲」　專家急提醒

取代輝達H20？　美禁令一下　華為馬上端出昇騰920迎戰

美霸凌關稅！宋濤：中華民族壓不垮、嚇不住

更多熱門

相關新聞

美若施壓盟友限制對中貿易　郭明錤示警： 蘋果風險激增

美若施壓盟友限制對中貿易　郭明錤示警： 蘋果風險激增

天風國際證券分析師郭明錤發文示警，若美國盟友跟隨美國政府限制與中國貿易的做法，則可能意味著關稅對蘋果(Apple)的潛在風險可能大幅升級，並讓一切變得無法預測。

美中脫鉤難解　全球經濟安全正被夾殺在兩強之間

美中脫鉤難解　全球經濟安全正被夾殺在兩強之間

貿易戰引爆美元危機　全球金融秩序的裂變時刻

貿易戰引爆美元危機　全球金融秩序的裂變時刻

減緩川普關稅衝擊　經濟部備妥4大因應措施、放寬申請條件

減緩川普關稅衝擊　經濟部備妥4大因應措施、放寬申請條件

美霸凌關稅！宋濤：中華民族壓不垮、嚇不住

美霸凌關稅！宋濤：中華民族壓不垮、嚇不住

關鍵字：

川台會宋濤台商關稅中美兩岸劉兆玄郭金龍尹啟銘四川

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面