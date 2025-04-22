「恐中反中剝奪發展權」　宋濤批民進黨：築牆斷裂損害台企競爭力

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

2025年海峽兩岸融合發展四川交流會今（22）日在成都市舉行，來自兩岸嘉賓、台商台企等共500多人參與。大陸國台辦主任宋濤稍早致辭指出一組數據，兩岸交流合作今年第一季兩岸貿易額達到705.6億美元，同比增長15.2％。1到2月大陸實際使用台資7.1億美元，同比增長83.7％，由此證明，民進黨執意築牆斷裂，損害的是台灣企業的競爭力，恐中仇中剝奪的是台灣同胞的發展權。

本屆「川台會」大陸方面出席四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉、四川省委副書記、省長施小琳、四川省副省長李文清、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、國台辦主任宋濤、國台辦經濟局局長彭慶恩、國台辦宣傳局局長陳斌華、四川省台辦主任劉曉晨等人；台灣方面出席有兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、全國台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長張漢文、全國台企聯榮譽會長丁鯤華等多位各省台商會長代表出席。

宋濤致辭時首先指出，本屆川台會是大陸西部地區搭建重要的兩岸經貿交流平台，對於幫助台商台企「搶抓」西部大開發戰略機遇，參與兩岸融合發展具有重要的意義。包括這次有許多台灣嘉賓參加本屆活動，充分說明「同袍之間親情，任誰也無法分裂，交流的腳步任誰都無法阻擋。」

宋濤也表示，當前世界之變，時代之變，歷史之變，當前面對內外交織的外部環境，台海形勢也嚴峻複雜，兩岸中國人理應攜手應對挑戰，對此我們有充分的信心和能力。

宋濤也分享三點看法。第一，大陸完全有信心、有能力繼續成為世界經濟的重要主題。大陸是全球第二大經濟體和第二大消費市場，擁有最大規模的中等收入群體，產業體系完備，市場空間管控、投資和消費的潛力巨大，具有抵御各種風險挑戰的堅強韌性。2024年GDP5%增長，對世界經濟增長率貢獻率保持在30%以上。大陸經濟穩定的支撐條件和基本的趨勢沒有變，加強兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展開拓更廣闊的空間，「大陸過去是、現在是、將來必然是廣大台商台企最理想、最安全、最有利的投資興業後盾。」

宋濤指出，第二，中華民族不惹事，也不怕事。兩岸同胞同根同源，同文同種，身為中華民族的一份子，始終有守護共同家園的民族精神，美國「濫施」關稅，挑動全球範圍的貿易戰，打破市場為導向的自由貿易規則，破壞全球原有供應鏈產業鏈，嚴重損害正常的經貿秩序。

宋濤強調，「貿易威脅打不倒中國經濟，科技增速阻擋不了中國的進步。」大陸方面第一時間採取堅決有力的反制措施，既顯示出捍衛自由貿易體系，自由貿易規則和國際公平正義的決心，也彰顯保持自身經濟持續健康發展的信心。兩岸的產業鏈供應鏈深度融合，形成長期互惠共贏的關係。「兩岸中國人完全有能力，共同維護兩岸的同胞正在發展權利和中華民族的整體利益，持續創造中華民族經濟。」

宋濤表示，第三，兩岸中國人絕不容忍台獨分裂。當前民進黨當局和台獨分子宣揚台獨，煽動對抗、操弄脫鉤，限制交流，妄圖倚外謀獨、以武拒統，對此大陸絕不姑息，堅決反制。謀「獨」挑釁一日不止，反「獨」懲戒一刻不停。執意築牆斷裂，損害的是台灣企業的競爭力，恐中仇中剝奪的是台灣同胞的發展權。任何分裂國家的人都是民族敗類，製造對抗的人，終將玩火自焚。事實也證明，儘管受到各種的干擾阻礙，兩岸交流合作仍在蓬勃發展。今年第一季兩岸貿易額達到705.6億美元，同比增長15.2％。1到2月大陸實際使用台資7.1億美元，同比增長83.7％。

宋濤表示，越來越多的台商台胞用實際行動說明了以交流破除隔閡，以合作代替對立，以融合共創未來，才是兩岸關係的正道，才是同胞根本利益所繫。大陸方面將更加「用心用情傾聽台商台企的心聲，幫助台商台企加快轉型升級，拓寬內需市場，支持扎根大陸發展。

宋濤再次強調，兩岸交流大門只會越開越大，希望廣大台灣同胞認清形勢，堅持「一個中國」原則和「九二共識」。大陸國台辦將一如既往支持川台交流合作，希望廣大台灣同胞把握機遇，踴躍來川落地發展。

▼2025年海峽兩岸融合發展四川交流會 。（圖／記者任以芳攝）