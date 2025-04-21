獨／朱立倫、黃國昌明共商國是地點曝光　26日凱道高機率再合體

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌明見面會談國是。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」，昨天更宣布周二將攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。據《ETtoaday新聞雲》獨家掌握，雙方會談地點選在台北市松山區南京東路四段120巷11號8樓的兆基商務中心，而據悉，黃國昌參與426上凱道的機率頗高，明日會談流程將聚焦關稅、司法正義及大罷免三大主題，會議全程公開透明。

國民黨副秘書長江俊霆18日先致電給民眾黨秘書長周榆修，討論26日集結凱道一事，並表達朱立倫想和黃國昌見面，而從當天開始，藍白雙方不斷進行幕僚作業，討論會面細節；昨日上午周榆修、江俊霆再碰面討論，並且拍板主軸為「把民主還給台灣」，朱立倫、黃國昌確定碰面。據與會人士透露，藍白兩黨昨日會議相談甚歡，討論近兩小時，當民眾黨提議高峰會全程公開時，國民黨方當即允諾。

藍營人士指出，朱立倫對於明將與黃國昌舉行的「在野領袖峰會」已做好萬全準備，除連日北檢通宵抗議，今早又臉書開砲「民進黨正變成共產黨的形狀」，就是希望「戰獨裁」行動不僅跟藍營對話，也是爭取跟中間選民的對話，而「綠共」也是小草可以共鳴的詞，讓在野力量極大化。此外，綠營大罷免的主軸都設定「抗中保台」，朱立倫則是加碼，「反紅共，也反綠共」，強調重回中華民國主軸、國民黨黨綱黨章的核心價值。

黨務人士表示，司法正義及國家機器踰矩，這是共產黨所為，朱立倫會掌握整體策略與節奏，以社群語彙對戰民進黨，要讓中間選民獲得共鳴，更是提醒賴清德僅是40%選票的總統，60%民眾並不肯定民進黨執政。該人士強調，在關稅戰因應上，朱立倫結合15縣市首長提出建言與策略，是整軍藍營；明日與黃國昌是結盟在野領袖，奠基叫板賴清德的底氣，進一步喊出「倒賴」，這是街頭的火種，要直取中路與賴清德周旋，不會因黨內選舉及倒閣聲浪有所遲疑。