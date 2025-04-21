行政院「哭窮賣慘」卻不提解凍案　藍黨團：綁架全民當人質

▲國民黨籲政府勿哭窮賣慘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府上個月公布今年度中央政府總預算至今已經第30天，國民黨立法院黨團今（21日）召開記者會痛批，行政院至今都沒將任何預算解凍案送至立法院。國民黨團副書記長羅智強透露，自己接到來自不同訊息管道都指出，行政院下令各部會不要送解凍案。民進黨政府拖了一個月解凍案，為的就是方便下鄉造謠，繼續為大罷免增添柴火。

副書記長羅智強表示，民進黨不送解凍案到立法院，就是要繼續造謠的陽謀，他接到來自不同訊息管道都指出，行政院下令各部會不要送解凍案。民進黨政府拖了一個月解凍案，為的就是方便下鄉造謠，當他質詢考試院、海委會何時送解凍案？考試院支吾其詞，海委會官員愣在原地20秒答不出來。公務員在職位上兢兢業業為國家著想，但執政黑手只想著大罷免，綁架全民當人質，每天哭窮賣慘、鬼哭神號、何其荒謬，就是故意不願送出解凍案。

國民黨團書記長王鴻薇說，114年度中央政府總預算已經在3月21日由總統府公告，民進黨還繼續造謠，聲稱藍白在野黨聯手凍刪預算，讓行政部門有許多業務無法推動，但到目前為止，行政院完全沒有送出一件解凍案到立法院。

藍委葛如鈞表示，執政的民進黨只會哭窮、賣慘，民進黨政府卻一直在哭窮沒有衛生紙、請不起手語老師、燈管少點一盞，但總統府公告總預算已經第30天，立法院各委員凍結案也過了100多天，卻一件解凍案都沒送到立法院。他指出，當在野黨召委詢問何時送來解凍案？各行政部門都支吾其詞，甚至有些部會解凍報告都做好了，卻遲遲不願送到立法院來解凍。

葛如鈞也呼籲，民進黨召委包括張宏陸、沈柏洋、蔡易餘、賴惠員、林宜瑾、莊瑞雄、劉建國、許智傑，請別再操縱民意、欺騙國人哭窮賣慘，盡速排入行政部門解凍案。

