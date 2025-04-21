社群平台讓她們成景點？　老外瘋新宿「性觀光」現隱憂

▲在新宿西側的大久保公園，有多名年輕女子站在街邊招攬性交易。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

近年來，隨著社群媒體平台如TikTok和中國Bilibili網站上出現越來越多與性交易相關的影片，日本東京新宿一帶正悄然成為外國觀光客的「性觀光」新熱點。

根據《法新社》報導，在新宿西側的大久保公園，有多名年輕女子站在街邊招攬性交易，她們以手機與外國男性進行溝通，多數人透過自動翻譯工具詢問「多少錢」。這些女性大多自稱為自由業者，並未受到皮條客控制，交易地點通常是附近的情侶旅館。

26歲的Ria表示：「近一半的客人都是外國人。他們不太會殺價，反而通常會給得比較多。」她透露，一般收費介於1萬5到3萬日圓（約新台幣3,200至6,400元）之間，但因日本國內消費力下降，本地顧客反而常要求砍價。

在新宿一處由非營利組織設立的庇護所「Rescue Hub」，十多名女性正在放鬆、充電與用餐。19歲的Azu透露，使用保險套的情況下，1小時可收費2萬日圓，有時甚至更多。

根據「Rescue Hub」負責人坂本指出，自新冠疫情以來，越來越多年輕女性因經濟壓力選擇以性交易謀生，街頭性工作者的人數明顯上升，也吸引大量來自韓國、中國、台灣及歐美地區的觀光客。不過，這樣的生活背後也隱藏不少風險，包括健康安全、性病傳播、未婚懷孕、墮胎，甚至金錢被搶或交易過程被偷拍等問題。

儘管日本法律僅禁止「插入式性服務」，但受罰者通常為性工作者本人，而非顧客。雖然警方自去年12月起開始加強巡邏，卻未對外透露有關外國顧客的數據。

坂本呼籲，政府應加強對顧客的法律制裁，並在機場、飯店與觀光地點以多語言進行宣導教育，以遏止性觀光的擴張。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。



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