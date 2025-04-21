「百億博奕教父」偵辦有瑕疵！　6大粗糙手法揭密

▲本月14日第2次延押庭前，陳政谷強調不會再繳交保證金，也不想銬上科控腳鐶；庭後，果然遭裁押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中檢警偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博奕教父」陳政谷等33人，本刊掌握，檢方起訴關鍵在認定陳政谷為賭博網站幕後老闆、涉犯洗錢逾4百億元，但本刊檢視相關卷證，發現全案偵辦過程至少有6處重大瑕疵，最離譜的是，研發中的線上遊戲軟體竟被認定為賭博證據，連協助開發的工程師也一併被檢方要求認罪，將合法線上遊戲幣流都算入洗錢，把不法金額大灌水至438億元，明明曾協助警方破獲詐團也刻意被忽略，甚至僅以一名證人警詢證詞，就認定陳是九州集團幕後老闆涉犯《組織犯罪防制條例》。從相關卷證可以看出檢方起訴證據力不夠充分、賭資灌水等爭議，未來在法院審理時，恐怕難逃翻案，重創檢方威信。

誇張的是，檢察官還以行賄罪起訴陳政谷，指控他涉嫌以普洱茶、珍貴名酒行賄時任台中市刑警大隊長林明佐，該名酒是價值258萬元的麥卡倫71年威士忌，檢方強調，林曾向刑事局國際刑警科同事打聽九州成員在韓國被捕案情，又疑似在搜索行動前洩密，由此推論雙方有對價關係，但從陳政谷與林明佐的對話內容看來，語意含糊，並沒有明說陳為什麼送茶送酒。

▲檢警去年針對九州集團據點展開搜索，查扣大量電腦。

▲被告之一史鎮康（圖）供稱，叫陳政谷「老闆」只是商場尊稱。

2023年12月底，林明佐傳麥卡倫威士忌的照片給陳，陳則回應：「兄弟的心意」「務必笑納」；隔年1月底，林傳：「兄弟、感謝你的濃情厚意、你每年的心意我收到了」「兄弟、你最近有社會事的困擾嗎？」「如有、要告訴我」陳則回傳：「沒有喔」從前後文看來，陳政谷只有送禮給林明佐，但沒說要林明佐幫忙做什麼事，林之後也沒提，起訴書及相關卷證也看不到有其他證據，檢方是如何認定雙方達成對價關係，證據力令人質疑。何況檢方搜索剛谷公司、懷疑林洩密給陳政谷時，雙方根本還不認識，何來洩密對價？

▲前警政監林明佐身患重病，多坐輪椅開庭。

本刊詳閱陳政谷所涉洗錢案的起訴書及相關卷證，發現檢察官以開發中遊戲軟體當賭博證據、合法遊戲幣流灌水洗錢、起訴《組織犯罪防制條例》證人卻未具結、利用移花接木文書指控陳政谷是九州集團負責人、協助警方破獲詐團資料被暗藏及無對價直接證據卻起訴行賄重罪等6大瑕疵，未來在法院審理時，檢察官勢必會面臨質疑與挑戰，官司是否將因此翻盤，值得關注。

▲陳政谷另送給林明佐一玻璃罐裝普洱茶。

▲陳政谷送給林明佐價值高達258萬元的麥卡倫RED系列71年威士忌，但從2人對話看不出有對價關係。

▲被告之一徐培菁（圖）表示希望陳政谷投資她的公司，所以稱呼他老闆。

▲檢察官張時嘉認為，證據應拿到法庭上攻防，不要在外爭執。

檢察官張時嘉表示，起訴內容證據滿滿，留待法庭攻防，有關犯罪所得438億元，計算方式都在扣押裁定書。至於音效工程師，張時嘉表示其為自行認罪接受緩起訴，檢方未脅迫，一切都是被告自行坦承認罪，可以調閱訊問筆錄及光碟為證。他並強調，請辯方尊重司法程序，勿在法庭外開闢戰場。



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